“Disparó contra su propio apartamento”: hombre que accionó arma en conjunto residencial en Bogotá

Un grave episodio de inseguridad sacudió a los residentes de un conjunto residencial en el norte de Bogotá, luego de que un hombre, presuntamente bajo alteración emocional o efecto de alguna sustancia, disparara contra su propio apartamento tras accionar un arma de fuego en al menos diez oportunidades durante la madrugada del sábado 22 de noviembre. El hecho ocurrió en el sector de Colina, en la Avenida Boyacá con calle 130, y quedó registrado en varias cámaras de vigilancia del edificio.

El video principal, difundido rápidamente en redes sociales, muestra el momento exacto en que el sujeto, vestido con camiseta negra y jean, desciende de una camioneta blanca estacionada frente a la portería. Apenas cierra la puerta, realiza los primeros disparos al aire. Acto seguido, camina hacia la entrada, manipula el arma —aparentemente cargándola— y vuelve a accionar el gatillo. En otras imágenes se aprecia cómo, ya dentro del edificio donde reside, se dirige hacia la recepción, hace un gesto de silencio al vigilante y continúa su trayecto hacia los ascensores. Minutos después, según versiones preliminares, uno de los proyectiles habría impactado en el quinto piso, presuntamente en el mismo apartamento del tirador, lo que ha reforzado la hipótesis de que “disparó contra su propio apartamento”.

Videos revelan a hombre que efectuó múltiples disparos en conjunto del norte de Bogotá durante la madrugada

Las detonaciones encendieron las alarmas entre los residentes, quienes llamaron de inmediato a la Policía Metropolitana de Bogotá. El Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la institución en la capital, confirmó que una patrulla llegó al lugar, pero no recibió colaboración de los habitantes. “Lo primero que manifestaron es que no sabían quién era. Dijeron que era un edificio inteligente y que solo se ingresa con reconocimiento facial, pero nadie nos atendió realmente”, explicó el oficial.

El hecho desató molestia entre las autoridades, ya que las grabaciones no fueron entregadas a la Policía sino que circularon primero en redes sociales. “Lamentablemente vemos que, en vez de darnos el video, lo publicaron en redes. Pero nadie nos atendió. Vamos a seguir investigando porque esa persona cometió un delito y debemos judicializarlo”, señaló el general Cristancho, subrayando el riesgo que representan este tipo de conductas.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, información preliminar publicada por El Colombiano indica que uno de los disparos habría impactado una pared en el quinto piso de una de las torres, lo que coincide con el apartamento del presunto responsable. No obstante, la Policía evitó ratificar este dato ante Noticias Caracol, por lo que la versión permanece sin verificación formal.

Actualmente, las autoridades revisan minuciosamente las cámaras internas y externas del edificio para reconstruir la secuencia exacta del episodio y confirmar la trayectoria de los disparos, especialmente aquellos que podrían haber alcanzado el piso donde vive el hombre. También se intenta establecer el tipo de arma de fuego utilizada y si contaba con los permisos legales de porte.

Mientras tanto, crece la preocupación entre los vecinos, que temen que episodios de esta naturaleza se repitan sin una intervención más efectiva. La Policía busca determinar si hubo riesgo real para los residentes y si algún proyectil pudo haber ingresado a una vivienda, en especial a la del propio agresor, cuyo acto dejó atónitos a los habitantes del conjunto y reabrió el debate sobre la seguridad residencial en Bogotá.