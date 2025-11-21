Capturan a alias ‘Boliqueso’ en Bogotá, ficha clave de grupo delincuencial ‘Los Costeños’

Mientras realizaban sus labores de patrullaje, los uniformados del CAI Hayuelos observaron a una persona en actitud sospechosa a la que detuvieron para realizarle una verificación de antecedentes. Tras realizar este procedimiento, evidenciaron que se trataba de ‘Boliqueso’ quien presentaba una orden judicial emitida por el Juzgado Penal Municipal con función de garantías de Barranquilla.

Este hombre sería la mano derecha de alias ‘Castor’, máximo cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’. De acuerdo con las investigaciones, los integrantes de esta banda ejercían control criminal en varios sectores de esta ciudad mediante homicidios selectivos, cobros extorsivos y tráfico de estupefacientes.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los hechos que se le atribuyen.

Alias ‘Gabriela’, implicada en el magnicidio de Miguel Uribe, está relacionada con el atentado a un exFarc en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que involucrarían a Katherine Andrea Martínez Martínez en la planeación y coordinación de una acción terrorista en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, que no alcanzó a perpetrarse.

La mujer se habría concertado con otras personas para ejecutar el atentado el pasado 3 de junio. En ese sentido, es señalada de asumir la logística criminal, realizar vigilancias en el sector escogido, recibir una bomba tipo lapa con su respetivo detonador, transportarla y entregarla a un adolescente que sería el encargado de instalarla.

Las evidencias indican que, ante la presencia de unidades de la Policía Nacional en vía pública, el menor de edad se abstuvo de llevar el explosivo al sitio indicado para que fuera detonado.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Martínez Martínez el delito de terrorismo, cargo que no fue aceptado.