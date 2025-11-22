Encarcelan a uno de los presuntos asesinos de Harold Aroca: lo habría secuestrado y torturado

Como Anderson Santiago Pinzón Pedraza fue identificado uno de los señalados responsables del secuestro, tortura y posterior asesinato de un adolescente de 16 años, en hechos ocurridos el pasado 5 de agosto, en el barrio Los Laches de la localidad Santa Fe, en el centro de Bogotá.

El menor de edad fue visto por última vez con un grupo de hombres en un parque del sector. Los elementos materiales probatorios indican que el hoy procesado presuntamente participó en su retención y traslado a un lugar, donde fue sometido a actos degradantes y atacado con arma de fuego.

Lea también: Capturan a alias ‘Boliqueso’ en Bogotá, ficha clave de grupo delincuencial ‘Los Costeños’

El cuerpo de la víctima fue encontrado cuatro días después abandonado en una zona boscosa.

La muerte correspondería a una retaliación por los cuestionamientos y afirmaciones que hizo el joven sobre el actuar ilegal de una organización delictiva que tiene injerencia en la zona.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó a Pinzón Pedraza los delitos de homicidio y tortura, las dos conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones; y secuestro simple.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario