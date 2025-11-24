Petro es de nuevo abuelo: presentó a su nieta y dijo que era una “exiliada”

El presidente Gustavo Petro anunció públicamente el nacimiento de su nueva nieta, Mailé Petro González, hecho que celebró a través de un mensaje en sus redes sociales. En la publicación, el mandatario señaló que la bebé es “residente en el extranjero, por exilio de mi familia”, una afirmación que reavivó el debate sobre la situación de seguridad y las condiciones que han llevado a varios de sus hijos a vivir fuera del país.

“Tengo nueva nieta, Mailé Petro González, nieta de lituano y mía. Residente en el extranjero, por exilio de mi familia”, escribió el jefe de Estado, destacando además la mezcla cultural que acompaña a la nueva integrante del núcleo familiar. El anuncio generó numerosas reacciones y se sumó al mapa de la compleja historia familiar de Petro, marcada en varios casos por migraciones forzadas.

El presidente tiene cinco hijos biológicos, cada uno con trayectorias y circunstancias distintas. Su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, nació de la relación con Katia Burgos. Nicolás es padre de Luka, uno de los nietos del mandatario, fruto de su relación con Laura Ojeda.

Nueva nieta de Gustavo Petro desata discusión sobre seguridad y exilio familiar

En su segundo matrimonio con Mary Luz Herrán, Petro tuvo dos hijos: Andrea Petro y Andrés Gustavo Petro. Andrea vivió durante varios años en Francia y es madre de Luna y Victoria, dos de las nietas del presidente. Por su parte, Andrés Gustavo solicitó asilo político en Canadá, tras denunciar constantes hostigamientos en Colombia debido a la actividad política de su padre.

Su tercer matrimonio con la primera dama Verónica Alcocer completó el grupo familiar. Con ella tuvo a Sofía Petro Alcocer y Antonella Petro Alcocer. Sofía, estudiante de Ciencia Política en Francia, se convirtió en una de las figuras más visibles durante la campaña presidencial. Antonella, la menor, tiene 14 años y adelanta sus estudios de bachillerato en el exterior.

Con la llegada de Mailé Petro González, ya son cuatro los nietos del presidente: Luna y Victoria, hijas de Andrea; Luka, hijo de Nicolás; y ahora la recién nacida Mailé. La revelación del mandatario no solo celebró el nacimiento de su nieta, sino que volvió a poner sobre la mesa el tema del exilio familiar, una situación que diversos miembros de su entorno han asumido como una consecuencia directa de su vida política.

La noticia, que rápidamente se extendió en redes sociales, reflejó una vez más cómo la vida privada del presidente está estrechamente atravesada por los impactos de la seguridad y el ejercicio del poder en Colombia.