“Los países no se bloquean”: Petro pide que las aerolíneas no suspendan los vuelos hacia Venezuela

El presidente Gustavo Petro no se quedó con nada y se refirió a la decisión de varias aerolíneas internacionales de suspender vuelos hacia Venezuela, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, emitiera una alerta de seguridad aérea.

Las compañías aéreas comerciales que tomaron esta decisión son: son Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Caribbean (Trinidad y Tobago), GOL (Brasil) y Latam (Chile).

La FAA recomendó a los vuelos tener “precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Al respecto Petro señaló en su cuenta de “X” (antes Twitter) que esta decisión de debería tomarse, comparándolo con un “bloqueo”.

“Debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina desde América Latina y el mundo. Los países no se bloquean, porque se bloquean pueblos y eso debe ser crimen contra la humanidad”, expresó el jefe de Estado.

Igualmente, volvió a señalar la autonomía de los países en cuanto a los asuntos internos.

“Ningún estado de un país debe meterse en los asuntos de otro estado. La multilateralidad debe pasar a la gobernanza de leyes globales, justicia global y regulación global en todo lo que pueda acabar la vida en el planeta, como el clima o la inteligencia artificial, o las medicinas fundamentales, la telecomunicación mundial”, concluyó en su mensaje Petro.

Por otro lado, medios locales de Venezuela dieron a conocer otras aerolíneas como Copa Airlines, Rutaca, Laser, Turkish Airlines y Wingo mantienen sin problema sus vuelosprogramados para Bogotá, Ciudad de Panamá, La Habana (Cuba) y Santo Domingo (República Dominicana).