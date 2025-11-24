Caos en la movilidad de Bogotá: más de 75.000 usuarios afectados por cierres y manifestaciones en la calle 26

Bogotá sigue consolidándose como una de las ciudades con peor tráfico vehicular en Latinoamérica, una situación que se agudiza con el avance simultáneo de múltiples obras en los principales corredores viales. Este lunes 24 de noviembre, miles de ciudadanos iniciaron la semana enfrentando un panorama complejo en las calles y en el sistema TransMilenio, que registró afectaciones significativas debido a manifestaciones y cierres operativos.

Desde primeras horas de la mañana, el Distrito reportó un balance de 75.465 usuarios afectados por las alteraciones en la operación del sistema, especialmente en el corredor de la avenida Calle 26, uno de los más importantes y concurridos de la ciudad. Las manifestaciones ajenas a la operación obligaron a activar retornos en estaciones clave como Av. Rojas, Corferias y Concejo de Bogotá, afectando los servicios troncales y duales que conectan el oriente y el occidente de la capital.

Más de 75 mil usuarios afectados por cierres y desvíos en TransMilenio en medio del peor tráfico de Bogotá

Durante varias horas permanecieron cerradas estaciones de alto flujo, entre ellas Ciudad Universitaria, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación, CAN – British Council, Salitre el Greco – Vive Claro, El Tiempo – CCB y Compartir, lo que generó retrasos, aglomeraciones y la necesidad de tomar rutas alternas. En paralelo, servicios como el GK43, BK16 y el dual P85 tuvieron que activar desvíos y retornos en puntos estratégicos como la estación CAD, para evitar una mayor congestión.

A media mañana, TransMilenio informó que algunos retornos fueron cancelados y que la flota troncal comenzó a retomar sus recorridos habituales, aunque advirtió que los usuarios podrían seguir experimentando demoras mientras se normalizaba completamente la operación. Aun así, el tráfico en superficie seguía afectado por los desvíos temporales y el alto volumen vehicular habitual de la ciudad.

Mientras tanto, las autoridades distritales recomendaron a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos, revisar en tiempo real el estado de la movilidad y considerar rutas alternas para evitar los puntos más críticos. También recordaron el pico y placa vigente para este lunes, una herramienta que, si bien busca reducir la congestión, resulta insuficiente ante el cúmulo de obras y cierres que enfrenta la ciudad.