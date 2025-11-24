Concejal de Bogotá ‘se salió de los chiros’ y tuvo fuerte agarrón con agentes de Tránsito: “qiubo el comparendo. Lo ví”

La movilidad en Bogotá cada vez es más caótica por diversos factores, siendo los principales la gran cantidad de vehículos en la ciudad, el irrespeto a las normas de tránsito y los mal parqueados. Ante este escenario, varios concejales de Bogotá han intentado mitigar esta problemática instando a las autoridades de tránsito a hacer cumplir la ley, pero lastimosamente esta vez terminó en un enfrentamiento.

El concejal Juan David Quintero, quien se ha destacado en redes sociales por enfrentarse a los mal parqueados en las vías de Bogotá, buscando retomar el orden en las calles y mejorar la movilidad en al capital del país. Ahora bien, su último ‘control’ terminó en un enfrentamiento con agentes de Tránsito y, para varios en redes sociales, en una falta de respeto ante la autoridad.

El enfrentamiento se presentó en la zona de la 85, delante de un restaurante del lugar y según Quintero los agentes de Tránsito hicieron retirar unas motos que estaban delante del restaurante para parquear una camioneta a un metro de una señal de tránsito de ‘Prohibido Parquear’.

El concejal increpó a los agentes y les exigía que le impusieran una orden de comparendo al conductor de la camioneta, entendiendo que era ilegal parquear en la zona en la que estaba. La respuesta de los agentes de Tránsito sacó de casillas a Quintero, quien se indignó cuando le dijeron que el conductor no estaba haciendo nada ilegal.

Finalmente y después de varios minutos, el concejal se calmó y mostró que los agentes de Tránsito nunca hicieron mover la camioneta ni le impusieron una orden de comparendo por mal parqueado. Para Quintero, esto deja ver que varias veces los propios agentes de Tránsito aportan al caos de la ciudad y debería haber una directriz clara sobre este tema.