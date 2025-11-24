Bolsonaro intentó quitarse su tobillera electrónica con un soplete ‘por curiosidad’: lo acusan de intentar fugarse y perdería beneficios

El polémico expresidente de Brasil Jair Bolsonaro enfrenta una severa condena de 27 años de prisión por planear un complot en contra del presidente Lula da Silva. Aunque la condena la estaba cumpliendo en su casa bajo prisión domiciliaria, la curiosidad lo podría llevar a una cárcel por intentar fugarse.

Las autoridades brasileñas informaron que el expresidente Bolsonaro fue puesto en prisión preventiva el sábado 22 de noviembre por intento de fuga en su casa. Aunque la noticia para muchos fue tomada como un intento de película al estilo del Chapo Guzmán, la realidad es totalmente diferente y la curiosidad de Bolsonaro podría llevarlo a prisión.

Las autoridades fueron alertadas por actividad extraña de la tobillera electrónica con la que se controla la ubicación de Bolsonaro y al llegar a verificar el estado de la misma encontraron un escenario bastante sospechoso.

El brazalete estaba quemado y con signos de haber sido manipulado con un objeto caliente; al preguntarle al exmandatario sobre esto, Bolsonaro respondió que intentó abrir la tobillera electrónica con un soplete, ya que tenía curiosidad de saber cómo era por dentro.

Con este escenario el expresidente podría perder sus beneficios que por ahora lo tenían fuera de prisión, además, es posible que su pena se vea reforzada ya que el incidente fue entendido como un intento de fuga.

¿Por qué fue condenado Jair Bolsonaro?

La acusación detalla que Bolsonaro, de 70 años, encabezó una red organizada para socavar el orden democrático brasileño tras su derrota electoral. Entre las pruebas destacadas figura un testimonio clave del teniente coronel Mauro Cid, exayudante del expresidente, quien firmó un acuerdo de cooperación con la justicia.

Las autoridades también investigan un presunto plan para atentar contra la vida de Lula, aunque este no se ejecutó por falta de respaldo dentro del alto mando militar. No obstante, el intento fue considerado como una amenaza seria y estructurada al Estado de derecho.

El magistrado Cristiano Zanin, quien emitió el voto final del juicio, afirmó: “Se formó una organización criminal armada integrada por los acusados, que deberán ser condenados por las circunstancias fácticas que considero probadas“.