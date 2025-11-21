Reconocido restaurante mexicano de la 85 recibió importante sanción de la Alcaldía: un comercio 24 horas también fue sancionado

Autoridades de Bogotá sancionaron a un reconocido restaurante mexicano y a un comercio 24 horas ubicados en la calle 85 por increíble falta en el manejo de basuras.

En un amplio operativo interinstitucional realizado este jueves 20 de noviembre de 2025, las autoridades distritales sancionaron a dos establecimientos comerciales ubicados en la zona de la calle 85, en la localidad de Chapinero, debido a la disposición inadecuada de residuos en plena vía pública. Se trata de la tienda OXXO y el restaurante Mezcal Taquería, ambos señalados de incumplir las normas de manejo de desechos en una de las áreas comerciales más transitadas del norte de Bogotá.

La intervención fue liderada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), con apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Local de Chapinero. El operativo respondió directamente a las denuncias ciudadanas sobre el creciente abandono de residuos y escombros en las calles, un problema que afecta la movilidad, la seguridad y la salubridad en sectores de alta actividad nocturna y comercial.

Según informaron las autoridades, OXXO fue sancionado por disponer residuos de construcción, demolición y escombros en el espacio público, mientras que Mezcal Taquería recibió comparendo por abandonar residuos ordinarios y basuras directamente en la vía pública, incumpliendo los horarios y frecuencias establecidas para la recolección del servicio de aseo.

Como resultado del operativo, se impusieron comparendos por acciones consideradas contrarias a la convivencia y a la salud pública. Las multas oscilan entre $759.900 y $1.518.400, según el tipo de infracción, de acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 111 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Identificamos conductas que se alejan por completo de la correcta prestación del servicio público y del comportamiento responsable. Hacemos un llamado a todos los usuarios para que respeten las frecuencias y horarios del servicio de aseo”, explicó Armando Ojeda, director de la UAESP, quien destacó que estos recorridos hacen parte de las directrices del alcalde mayor para reforzar el control en zonas críticas de la ciudad.

Por su parte, desde la Alcaldía Local se recordó que la estrategia contra el abandono de residuos en Bogotá se sostiene en tres ejes: operativo, pedagógico y sancionatorio. Las acciones de la Policía Nacional se enmarcan en este último, con el fin de generar correctivos frente a prácticas recurrentes como la disposición inadecuada de basuras, el incumplimiento de rutas de recolección y el manejo indebido de escombros.

A lo largo de 2025, Bogotá ha impuesto más de 1.700 comparendos por conductas relacionadas con el abandono de residuos, basuras y escombros en espacios públicos como calles, zonas verdes, plazas y entornos peatonales. Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos en distintos sectores de la ciudad para contrarrestar esta problemática que afecta la calidad de vida urbana.