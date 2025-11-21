Más de 50 descargas eléctricas y rayos sacudieron a Bogotá en una hora de tormenta, según el IDEAM

Bogotá enfrentó durante la tarde de este viernes 21 de noviembre una intensa actividad eléctrica que dejó más de 50 descargas eléctricas en el lapso de una hora, según reportó el IDEAM. El fenómeno se concentró especialmente en el nororiente de la ciudad, donde la tormenta mostró un comportamiento sostenido y un incremento progresivo en la actividad atmosférica.

De acuerdo con el informe, en sectores como Barrios Unidos y San Cristóbal las lluvias alcanzaron los 14 mm de precipitación, superando los registros habituales para este periodo. La variación en las condiciones atmosféricas se reflejó en incrementos significativos de lluvia en varias estaciones de monitoreo que hacen parte de la red encargada de vigilar el comportamiento climático en la capital.

El IDIGER confirmó que la estación Colegio Francisco Primero, ubicada en la localidad de Barrios Unidos, registró un acumulado de 62.5 mm, convirtiéndose en uno de los puntos con mayor carga hídrica durante la jornada. Por su parte, la estación Gustavo Morales, en la localidad de Suba, superó los 30 mm, evidenciando la intensidad de la tormenta en el norte de la ciudad.

Mientras Bogotá enfrentaba esta situación, el panorama climático nacional mostró condiciones distintas. El IDEAM señaló que en gran parte del país predominaban condiciones secas, aunque también se reportaron núcleos de nubosidad densa acompañados de lluvias. Estas precipitaciones se registraron en zonas como el suroccidente del mar Caribe, así como en los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, los Santanderes, Boyacá y el occidente de Arauca.

La combinación de descargas eléctricas, variaciones en la precipitación y diferencias regionales en los patrones atmosféricos forma parte del comportamiento típico de la temporada de lluvias, aunque los eventos de alta intensidad, como el de esta tarde en la capital, requieren monitoreo constante. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada sobre los reportes del IDEAM y del IDIGER, especialmente en jornadas donde las tormentas pueden generar riesgos asociados a encharcamientos, afectaciones en la movilidad o interrupciones momentáneas del servicio eléctrico.

Por ahora, los organismos de gestión del riesgo continúan atentos al desarrollo de las condiciones meteorológicas para emitir nuevas alertas de ser necesario. La actividad eléctrica registrada en Bogotá constituye uno de los eventos más destacados de la jornada y refleja la necesidad de seguir reforzando la preparación ante eventos climáticos de rápida evolución.