Nueva estrategia de movilidad para Bogotá: habrán agentes de tránsito en bicicleta y más unidades en moto

Desde la Alcaldía de Bogotá anunciaron una nueva estrategia de movilidad, con el objetivo de fortalecer la capacidad para gestionar el tráfico y mejorar la seguridad vial con nuevas acciones que amplíen y robustecen el trabajo operativo en la ciudad. Se incorporan 141 nuevos Agentes Civiles de Tránsito y se implementan agentes en bicicleta.

Como parte de esta estrategia integral, la Administración distrital creó un nuevo equipo de Agentes Civiles para las ciclorrutas y suma más agentes motorizados, medidas que refuerzan la regulación, prevención y ordenamiento de la movilidad.

Lea también: Autoridades sellan conocida fábrica de morcilla en Corabastos por condiciones antihigiénicas

Durante la presentación de las nuevas unidades, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que estas acciones llegan en un momento de alta demanda operativa en la ciudad debido al volumen de obras y al incremento de vehículos y motocicletas en circulación.

“El fortalecimiento de las capacidades de control es fundamental. La ciudadanía nos está pidiendo autoridad en las vías, orden y protección a los actores más vulnerables. Este nuevo equipo llega para ayudarnos a mejorar la movilidad, actuar en los puntos críticos y garantizar que Bogotá fluya mejor”, afirmó el mandatario.

El alcalde resaltó además la importancia de consolidar a Bogotá como una ciudad de la bicicleta: “Con más de 880 mil viajes diarios en bici, era necesario un equipo especializado que protegiera las ciclorrutas, promoviera el cumplimiento de las normas y velara por la seguridad de quienes se mueven en este modo”.

Galán reiteró a los agentes el respaldo institucional para el ejercicio de su labor: “Cuentan con todo el apoyo jurídico del Distrito y mío como alcalde para ejercer autoridad con respeto por la norma, pero con firmeza”.

Agentes civiles en bicicleta: gestión del tráfico en la red de ciclorrutas de Bogotá

El Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito amplía su alcance a la creciente red de ciclorrutas, con la misión de gestionar el tráfico, prevenir siniestros y promover una movilidad más segura para ciclistas, peatones y conductores. Esta intervención se desarrolla en un sistema que hoy moviliza más de 886.000 viajes diarios en bicicleta, equivalente al 7 % de los desplazamientos de la ciudad, la misma participación que registran los viajes en motocicleta.

Bogotá cuenta con más de 677 kilómetros de cicloinfraestructura, una de las redes más extensas de América Latina. Atender este volumen de usuarios exige una operación dedicada a fortalecer la regulación, el acompañamiento y la respuesta ante incidentes. Este nuevo equipo operará directamente en la cicloinfraestructura, optimizando la vigilancia, el control y la atención a incidentes, con una presencia más cercana. Inicialmente, se conformará un grupo 16 agentes, garantizando un despliegue permanente. De esta manera se busca una cobertura continua.

La identidad del uniforme actual se mantiene con ajustes que optimizan su movilidad y seguridad: casco de bicicleta en lugar del de motocicleta, pantalón de corte más corto y la inclusión de gafas de protección y guantes. El color azul seguirá siendo predominante y la placa de identificación permanecerá visible en la parte frontal y en el cinturón.

141 nuevos agentes civiles en moto para gestionar el tráfico en Bogotá

Como parte del fortalecimiento institucional del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito, ingresan 141 unidades operativas adicionales que reforzarán la gestión del tráfico y los controles en puntos críticos de Bogotá. Lo que significa que Bogotá contará con 577 agentes.

Su labor se centrará en apoyar los sectores de mayor afluencia, prevenir conductas de riesgo —especialmente en motociclistas— y aumentar la presencia nocturna en los puestos de control para evitar excesos de velocidad y conducción en estado de embriaguez.