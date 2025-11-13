“No he visto la más mínima muestra de arrepentimiento”: Jueza al enviar a la cárcel a Juan Carlos Suárez primer capturado por homicidio de estudiante de Los Andes

Jueza 67 penal con control de garantías y Juan Carlos Suárez, primer capturado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno. (Foto: Captura de pantalla)

Este miércoles, 12 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento de Juan Carlos Suárez, el primer capturado por el homicidio del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno y quien fue capturado desde ese 31 de octubre, día en el que se ejecutó la brutal golpiza que acabó con la vida del joven.

En medio de la audiencia llamó la atención que Juan Carlos Suárez no se movía ni se inmutaba ante lo que escuchaba, se mantuvo en la misma posición durante todas las horas que duró la diligencia.

Jueza manifestó la brutalidad con la que fue golpeado Jaime Estaban Moreno tras conocer las imágenes de la necropsia

“Juan Carlos no ha tenido la más mínima muestra de arrepentimiento o de dolor (...) no he visto en un solo instante que Juan Carlos muestre algún grado de arrepentimiento que diga ‘yo no lo quería matar, yo solo le quería pegar’”, manifestó la jueza 67 penal del control de garantías

Además, relató que con todos sus años de experiencia en los que ha escuchado decenas de historias de violencia se mostró aterrada por el dictamen de Medicina Legal.

“Realmente en pocas ocasiones he visto una necropsia con esa cantidad de golpes y sobre todo, propinados en esas partes vitales”, dijo la jueza.

Además, la togada indicó que se trató de una especie de emboscada y que Juan Esteban Moreno nunca mostro ninguna señal de querer pelear.

“Con miedo caminaba sobre la calle Jaime Esteban y allí donde él iba caminando, alejándose, allá acudieron sus dos agresores para terminar con su vida. Jaime Esteban no se defendía, ya yacía inerme en el piso”, agregó la jueza.

Aunque la Defensa apeló la decisión, Juan Carlos Suárez será trasladado a un centro carcelario definido por el Inpec.