Desgarrador llanto de una familia tras fatal accidente entre bus de TransMilenio y ciclomotor en Bogotá

Un grave siniestro vial sacudió la tarde de este 15 de noviembre a la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, donde un choque entre un bus de TransMilenio y un ciclomotor dejó como resultado la muerte de una persona. El hecho ocurrió hacia las 3:10 p. m. en una de las intersecciones más transitadas de la ciudad: Avenida de las Américas con Avenida Ciudad de Cali, en sentido oriente–occidente.

La escena se tornó desgarradora cuando, en un video divulgado en redes sociales, se observa el llanto incontenible de una mujer, quien grita desesperada por la pérdida de su ser querido mientras otro familiar intenta consolarla en medio del caos. La víctima, conductor del ciclomotor, falleció de inmediato debido al violento impacto, según relataron algunos testigos que presenciaron el trágico suceso en este semáforo.

Tragedia en Avenida de las Américas: hombre muere en choque con bus de TransMilenio en Kennedy

Usuarios del sistema y transeúntes que pasaban por la zona captaron imágenes del ciclomotor destrozado, con rastros de sangre sobre el asfalto, hechos que generaron gran preocupación entre la ciudadanía, especialmente por la vulnerabilidad de quienes se movilizan en este tipo de vehículo de baja protección.

Ante la emergencia, unidades de la Policía de Tránsito y personal de criminalística acudieron al lugar para acordonar la zona, realizar el levantamiento del cadáver y recolectar evidencia que permita esclarecer la dinámica del accidente. Durante el procedimiento, se generó un gran trancón que afectó seriamente la movilidad en un corredor que diariamente moviliza a miles de personas.

Hasta el momento, no hay claridad sobre si el conductor del bus articulado resultó lesionado, ni sobre la responsabilidad del hecho. Las autoridades informaron que las cámaras de seguridad del sector, así como los testimonios recopilados, serán fundamentales para determinar si hubo exceso de velocidad, imprudencia o una posible falla mecánica relacionada con alguno de los vehículos involucrados.

Este accidente se suma a las cifras de alta accidentalidad que afectan a Kennedy, una de las localidades con mayor registro de muertes en accidentes de tránsito en la capital. Debido a ello, ciudadanos insisten en la necesidad de reforzar el control y la regulación del uso de ciclomotores, los cuales han incrementado notablemente su presencia en las vías bogotanas en los últimos meses.