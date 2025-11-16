Fatal accidente entre bus de TransMilenio y ciclomotor deja siniestro vial en Bogotá

Un grave siniestro siniestro vial se registró en la tarde de este 15 de noviembre en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. El hecho ocurrió alrededor de las 3:10 p. m., en la intersección de la Avenida de las Américas con Avenida Ciudad de Cali, en sentido oriente-occidente, zona que cuenta con alto flujo vehicular y de transporte público.

El accidente involucró un bus de TransMilenio y un ciclomotor, y lamentablemente dejó como resultado el fallecimiento de una persona, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades. Testigos del hecho reportaron que la colisión fue de gran impacto, lo que ocasionó heridas mortales al conductor del vehículo menor.

Siniestro vial en Avenida Américas con Ciudad de Cali causa una víctima fatal y caos en Bogotá

Minutos después del choque, usuarios y transeúntes difundieron imágenes a través de redes sociales, donde se observa el ciclomotor averiado y con visibles rastros de sangre sobre la vía. Las fotografías generaron preocupación y múltiples reacciones, especialmente por la vulnerabilidad de quienes se movilizan en este tipo de transporte.

Al lugar acudieron unidades de la Policía de Tránsito y personal de criminalística, quienes procedieron a acordonar la zona para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y recoger material probatorio que permita esclarecer cómo ocurrió la colisión. Durante el procedimiento, se mantuvo el cierre parcial de la vía, lo que ocasionó un enorme trancón que afectó la movilidad de cientos de ciudadanos que se desplazaban por el sector.

Hasta el momento, no se ha informado si el conductor del bus articulado sufrió lesiones ni si existen versiones preliminares sobre la responsabilidad del hecho. Sin embargo, las autoridades señalaron que serán las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos en el punto los que permitirán determinar si se trató de un exceso de velocidad, imprudencia o fallas mecánicas por parte de alguno de los vehículos implicados.

La localidad de Kennedy sigue siendo una de las zonas con mayor accidentalidad en Bogotá, especialmente en corredores de alto tráfico como la Av. Américas. A raíz de este nuevo episodio, voces ciudadanas han insistido en reforzar las campañas de prevención y el control en el uso de ciclomotores, los cuales han ganado presencia en las vías capitalinas.