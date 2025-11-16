Trump mencionó a Colombia al revelar posibles planes militares en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió nuevamente con declaraciones sobre su estrategia frente a la crisis en Venezuela, asegurando que ya tomó una decisión definitiva respecto al rumbo de las acciones militares estadounidenses en el Caribe. Aunque no compartió detalles específicos, insinuó que su administración avanza en un plan cuidadosamente estructurado que mantiene la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Durante su intervención, también hizo referencia al papel que desempeña Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Las afirmaciones del mandatario se dieron a bordo del Air Force One, en su trayecto hacia Florida, donde señaló que los planes militares de Estados Unidos en Latinoamérica “se cocinan a fuego lento”. La frase aviva el debate internacional sobre el alcance del operativo militar que Washington adelanta en el Caribe y el Pacífico, el cual se ha intensificado con el despliegue del USS Gerald Ford, el portaviones más grande del mundo, y el envío de aviones de combate F-35 hacia bases estratégicas en Puerto Rico.

Trump insiste en presión militar contra Maduro y alerta sobre flujo de drogas desde Colombia

Durante el vuelo, una reportera le consultó directamente sobre las decisiones tomadas respecto a Venezuela. Trump, con su habitual tono enigmático, respondió: “Ya me he decidido, más o menos. No puedo decirte qué será, pero más o menos ya lo he hecho”. De inmediato, agregó que su administración ha avanzado de manera significativa en la tarea de frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, aunque reconoció que México y Colombia siguen representando un desafío.

“Ese flujo se ha reducido considerablemente, como pueden imaginar”, sostuvo el presidente, subrayando que su gobierno mantiene una estrecha vigilancia sobre las rutas utilizadas por redes criminales que operan desde Sudamérica.

Un despliegue que inquieta a la región

En las últimas semanas, Washington ha incrementado su presencia militar a lo largo del continente, con miles de soldados, embarcaciones de la Armada estadounidense y operativos conjuntos con países aliados. Como parte de esas acciones, Estados Unidos ha ejecutado ataques contra narcolanchas, resultando en al menos 80 muertos, según reportes oficiales.

El arribo del USS Gerald Ford al Caribe marcó un nuevo punto de tensión. Washington sostiene que la operación tiene como propósito fortalecer las acciones contra el tráfico de estupefacientes; sin embargo, gobiernos y analistas en la región temen que pueda tratarse de un pretexto para preparar una intervención militar en Venezuela.

La cadena CBS News informó que altos mandos militares ya le presentaron al presidente opciones actualizadas para acciones directas, incluyendo posibles ataques terrestres en territorio venezolano. Esto se suma a los ejercicios militares que Estados Unidos realizará junto a Trinidad y Tobago, aliados estratégicos en la zona.

Maduro alerta sobre una posible guerra

Desde Caracas, Nicolás Maduro denunció que el despliegue estadounidense constituye una amenaza real de agresión militar. En un mensaje televisado, insistió en que la prioridad debe ser la paz:

“Peace, peace, peace es la orden. War no, death no. Peace, live, and love. Paz y vida y amor. No al odio, no a la guerra”.

El mandatario venezolano apeló directamente al pueblo estadounidense, preguntándoles si realmente quieren “otra Gaza en Suramérica”. A su vez, pidió detener la “mano enloquecida” de quienes —sin mencionar nombres— buscan bombardear, matar y desatar una guerra en el continente.

En respuesta al incremento militar norteamericano, Maduro ordenó reforzar la presencia de milicianos y civiles armados en los estados fronterizos, particularmente en Táchira, donde ya se distribuyó dotación militar. Las autoridades estiman un pie de fuerza de más de 13.000 efectivos, lo que revela la preocupación interna ante un escenario de confrontación directa.

Rechazo internacional a las acciones de EE. UU.

La ONU condenó los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico al considerarlos una violación del derecho internacional, un señalamiento que suma presión diplomática sobre Washington.

Asimismo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) elevó una alerta sobre el riesgo de una “desestabilización sin precedentes” si Estados Unidos “da el salto” hacia una operación militar abierta. Este bloque integrado por países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y varias naciones caribeñas, advierte que la región se encuentra en un momento crítico en materia geopolítica.

Hasta el momento, la administración estadounidense continúa guardando silencio sobre los pasos concretos a seguir en Venezuela, mientras el despliegue militar permanece activo. Las declaraciones de Donald Trump dejan más preguntas que respuestas y mantienen a Colombia y al resto del continente vigilantes ante cualquier nueva señal que pueda definir el futuro de la región. ¿Se trata únicamente de una ofensiva contra el narcotráfico o del preludio a un conflicto mayor en el hemisferio?