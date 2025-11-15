Jueza ordena enviar a la cárcel a Ricardo González, segundo agresor en el homicidio del estudiante de Los Andes y dijo que fue golpeado con “crueldad extrema”

Ricardo González segundo agresor en el homicidio de Jaime Esteban Moreno. (Foto: Captura de audiencia de medida de aseguramiento 14 de noviembre de 2025)

Este viernes, 14 de noviembre, la juez sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías presentó sus argumentos para tomar la decisión de enviar a la cárcel a Ricardo González, el segundo agresor del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien murió después de recibir una brutal golpiza.

La jueza manifestó que vio las fotografías del rostro del estudiante asesinado que le generaron un gran impacto al observar múltiples golpes “impresionantes, porque según la testigo Emperatriz parecía una máscara porque botaba sangre por los ojos, por la nariz, por la boca”.

Juez aseguró que fue una “brutalidad” como golpearon a Jaime Esteban Moreno

“Se actuó con crueldad, de manera consciente, extrema, contra un ser humano hasta quitarle la vida. Digo que es extrema, porque como todo hay grados, mínimos, medios, máximos, aquí considero que se puede graduar esa crueldad, personalmente, teniendo en cuenta lo manifestado en necropsia por el forense, se observaron una cantidad de lesiones, de la parte superior de la víctima, tal y como lo declararon los manifestantes. En la cara, en la cabeza, en el tórax”, dijo la Jueza

Principalmente los golpes fueron en la parte superior del cuerpo, siguió comentando la Jueza, para destacar que fue una agresión con “crueldad, esa agresividad extrema, si aquí se puede medir, aquí no se actuó con una crueldad ni mínima ni media”.

“Fue golpeado de manera desmedida, aprovechando su indefensión. La intensión de acabar con su vida y así se desprendió de declaraciones”, dijo la Jueza, que resaltó la incitación de la mujer de disfraz azul para que le siguieran pegando.

La Jueza también dijo “se van tranquilamente. En ese lapso Ricardo González desaparece. No se sabe qué pasó con él. Después se supo por la Fiscalía de quién se trataba”.

Sobre el supuesto abuso, que sería la razón por la que dicen que se habría desatado la golpiza, la Jueza aseguró que no se presentó material probatorio que soporte esas afirmaciones.

Finalmente, la decisión fue enviar a la cárcel a Ricardo González y que se libre la boleta de envío a un centro carcelario en Cartagena.

Como era de esperarse, la Defensa apeló la decisión y quedó programada una nueva audiencia para el miércoles, 19 de noviembre, a las 9 a.m.