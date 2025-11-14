Transmilenio habilitará nueva estación temporal en la avenida Caracas: varias rutas empezarán a parar allí

La gran cantidad de frentes de obra que se abrieron en Bogotá provocaron una ola de cambios en la movilidad. En la troncal Caracas de TransMilenio, por ejemplo, se han registrado múltiples cierres y suspensiones temporales. Sin embargo, la empresa de transporte masivo de la capital anunció en las últimas horas que habilitarán una nueva troncal justo en la avenida Caracas.

“A partir del sábado 22 de noviembre, la estación Calle 22 de la troncal Caracas suspenderá su operación para permitir el avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Como alternativa, TransMilenio pondrá en servicio la estación temporal Calle 22, ubicada sobre la avenida Caracas entre calles 22 y 19″, indicó TransMilenio en un comunicado de prensa.

Adicionalmente, se conoció qu esta nueva estación tendrá dos vagones y será un punto de conexión con otras importantes troncales como las de Suba, Calle 80, Caracas Sur, Américas y Autopista Norte.

¿Qué buses tendrán paradas en la estación de la calle 22?

De acuerdo con la información compartida por TransMilenio, en la nuevva estación temporal pararán las rutas 3, 5, 8, C15, D20, H13, H15, A61, B13, F61 y H20.

Esta no es, sin embargo, la única estación temporal habilitada por TransMilenio sobre la avenida Caracas. De hecho, advirtieron que ya hay cuatro estaciones que operarán de forma temporal con el fin de garantizar que los usuarios tengan una movilidad mejor durante la ejecución de las obras del metro.

“Hemos logrado un trabajo articulado con la empresa Metro y nuestros aliados estratégicos para poner en funcionamiento estas estaciones temporales, que son clave para minimizar el impacto en el acceso al servicio”, señaló Lucy Cucaita, directora técnica Troncal de TRANSMILENIO S.A., citada en un comunicado de la empresa.

Por último, advirtieron que ante cualquier duda los usuarios pueden consultar la aplicación oficial de TransMilenio, TransMiApp. “Además, equipos en territorio realizan jornadas informativas sobre las alternativas de movilidad disponibles”, concluyó la empresa.