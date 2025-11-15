Petro afirmó que “no es un crimen de guerra” bombardeo donde murieron 7 menores

El presidente Gustavo Petro defendió la reciente operación militar en la que las Fuerzas Militares bombardearon a las disidencias de las FARC bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, un ataque en el que murieron siete menores de edad. El mandatario aseguró que esta acción “no es un crimen de guerra”, desatando un intenso debate político y social en el país.

(Lea también:ATENCIÓN: Defensoría del Pueblo asegura que murieron menores en bombardeos contra las disidencias de las Farc).

Las declaraciones surgieron como respuesta a la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien recordó la postura que Petro sostuvo en 2019, cuando acusó al Gobierno de Iván Duque de cometer un crimen de guerra al bombardear un campamento donde también había menores reclutados por grupos armados.

Gustavo Petro responde críticas por bombardeo a disidencias y defiende su decisión militar

Frente a esa crítica, Petro señaló tres razones por las cuales considera que el actual bombardeo no encaja en esa definición:Primero, porque su administración “no ocultó información” al país; segundo, porque la inteligencia militar no era total y existían riesgos operativos; y tercero, porque de no actuar, 150 hombres armados de esa estructura criminal habrían tenido la capacidad de atacar a los soldados que se encontraban en terreno.

Asimismo, el jefe de Estado afirmó: “En la selva no teníamos otro método para defender la vida de los soldados y tomé personalmente la decisión”, dejando claro que asumió la responsabilidad directa del operativo.

Aunque defendió la operación, el presidente también manifestó su pesar por la muerte de los menores. “Toda muerte es lamentable, y más la de menores de edad”, expresó, haciendo referencia a la tragedia humanitaria derivada del reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales.

El mandatario recordó que recientemente también autorizó otro bombardeo en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, contra estructuras que se rehúsan a abandonar la guerra. Aseguró que estas acciones se ejecutan dentro de la estrategia de “paz total”, cuyo propósito —según dijo— es proteger a la población, recuperar el territorio y avanzar en la transformación social de las regiones más afectadas por el conflicto.

Petro enfatizó que su gobierno ha logrado neutralizar a numerosos integrantes de estas organizaciones y, como dato que destacó especialmente, señaló que 2.411 niños han sido rescatados del reclutamiento forzado durante su mandato.

Mientras tanto, la controversia continúa, con sectores de oposición que califican sus declaraciones como una contradicción política y organizaciones defensoras de derechos humanos que piden explicaciones detalladas sobre el operativo y las condiciones en las que se desarrolló.