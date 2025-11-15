Petro respondió a pronunciamiento de la Defensoría sobre bombardeo en el que murieron menores reclutados

El presidente Gustavo Petro respondió a la Defensoría del Pueblo tras bombardeo en el que murieron menores de edad

Por medio de su cuenta oficial en la red social X, el presidente Gustavo Petro respondió a un pronunciamiento que hizo la Defensoría del Pueblo en el cual confirmó el fallecimiento de seis menores de edad durante un bombardeo ordenado por el primer mandatario en el Guaviare contra las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

(Lea también: ATENCIÓN: Defensoría del Pueblo asegura que murieron menores en bombardeos contra las disidencias de las Farc).

“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”, empezó señalando el primer mandatario. Luego, dio más detalles sobre el operativo militar y advirtió que los disidentes de las Farc se habrían estado preparando para lanzar un ataque y emboscar a 20 militares.

“Pero si se dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados. Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, indicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial en la red social X.

¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo sobre los menores de edad fallecidos?

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a estos hechos y señaló que “ningún menor de edad reclutado debería resultar afectado por las operaciones militares”.

Y si bien indicó que estos menores de edad pueden perder su condición de civiles cuando entran en el combate, esto no necesariamente habilita a la Fuerza Pública para hacerlos objetivos de ataques.

“Las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los menores de edad, que aun cuando hayan sido reclutados para participar en las hostilidades conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar -que está estrictamente limitada-, así como el interés superior de la niñez”, puntualizó la defensora del Pueblo.