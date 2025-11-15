Falleció el general Víctor Mallarino, quien fue el cuestionado director de la Policía durante la toma del Palacio de Justicia

A los 96 años falleció el general (r) Víctor Alberto Delgado Mallarino, una de las figuras más influyentes de la Policía Nacional en la segunda mitad del siglo XX, y cuyo nombre quedó marcado en la historia de Colombia por su papel durante dos de las tragedias más dolorosas vividas por el país en noviembre de 1985: el Holocausto del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. Su muerte fue confirmada este 15 de noviembre por la institución a la que sirvió por más de cuatro décadas.

Delgado Mallarino fue el primer general de tres estrellas en la Policía y es reconocido por su aporte a la criminalística y a la modernización institucional. Desde la Dirección General de la Policía Nacional, cargo que ocupó entre 1983 y 1986, impulsó transformaciones consideradas fundamentales para la evolución operativa de la fuerza pública.

A través de un comunicado, la Policía lamentó el fallecimiento del oficial retirado y destacó su aporte institucional: “Su liderazgo visionario impulsó la creación del Servicio Aéreo Policial y promovió avances fundamentales que fortalecieron a esta institución centenaria y al servicio que prestamos a los colombianos”, expresó la entidad, que además envió un mensaje de condolencia a sus familiares y allegados mediante redes sociales.

Trayectoria y legado

Antes de asumir la Dirección de la institución, Delgado Mallarino se desempeñó como subdirector de la Policía Nacional y tuvo participación en la operación Tranquilandia, considerada uno de los primeros y más contundentes golpes contra el narcotráfico en el país. Su labor en la implementación de nuevas técnicas investigativas lo posicionó como un referente en materia científica y operativa dentro de la fuerza.

No obstante, su nombre quedó inevitablemente ligado a las decisiones adoptadas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, hechos que dejaron profundas heridas en la sociedad colombiana. Uno de los mayores cuestionamientos surgió por la salida del dispositivo de once agentes armados con fusiles Galil que custodiaba la sede judicial, un día antes de la incursión del M-19.

La Policía sostuvo en su momento que el levantamiento de la seguridad fue ordenado a solicitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Sin embargo, Yesid Reyes, hijo del magistrado, desvirtuó esta versión al señalar que su padre se encontraba en Bucaramanga el día en que presuntamente se realizó la reunión.

Pese a las controversias, la figura del general Víctor Alberto Delgado Mallarino permanece inscrita en la historia del país como la de un oficial que protagonizó momentos decisivos en la seguridad nacional, en medio de uno de los periodos más convulsos de Colombia.