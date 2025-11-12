Juez envió a prisión preventiva a Juan Carlos Suárez, el agresor principal de Jaime Esteban Moreno

La jueza que lleva el caso de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que murió tras una golpiza el pasado 31 de octubre, determinó enviar a la cárcel a Juan Carlos Suárez, uno de los agresores que fue capturado ese mismo día de los hechos.

En plena audiencia, la juez del complejo Judicial de Paloquemao leyó los elementos probatorios tenidos en cuenta para ordenar prisión intramural preventiva.

La togada tomó los argumentos de la Fiscalía y consideró que Juan Carlos Suárez era un

Noticia en desarrollo...