Bogotá

Juez envió a prisión preventiva a Juan Carlos Suárez, el agresor principal de Jaime Esteban Moreno

La juez consideró que el señalado representaba un peligro para la sociedad, por lo que estará en la cárcel mientras avanza el proceso.

Foto de Juan Carlos Suárez a juicio en el caso de Jaime Esteban Moreno.
Fiscalía/PONAL Foto de Juan Carlos Suárez indiciado en el caso de Jaime Esteban Moreno.
Por Kewin Alarcón

La jueza que lleva el caso de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que murió tras una golpiza el pasado 31 de octubre, determinó enviar a la cárcel a Juan Carlos Suárez, uno de los agresores que fue capturado ese mismo día de los hechos.

En plena audiencia, la juez del complejo Judicial de Paloquemao leyó los elementos probatorios tenidos en cuenta para ordenar prisión intramural preventiva.

La togada tomó los argumentos de la Fiscalía y consideró que Juan Carlos Suárez era un

Noticia en desarrollo...

Tags

Lo que debe saber

Lo Último