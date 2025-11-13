Habitantes de Soacha ya no pueden con los robos: Hurtan a 3 buses en menos de 24 horas

Nuevamente los habitantes de Soacha viven en carne propia la inseguridad al tratar de movilizarse del municipio hacia la capital. Y es que, durante las últimas 24 horas los ladrones se descararon robando buses intermunicipales en la vía que comunica al municipio con Bogotá.
Puede leer: Bogotá recupera espacios olvidados: Inauguran comercio bajo el puente de la Calle 53 con NQS
Según registran los videos de las cámaras de seguridad instaladas en los vehículos, los sujetos simulan ser pasajeros para posteriormente sacar cuchillos y amenazar puesto por puesto a quienes van en el automotor.
De acuerdo con las imágenes, los ladrones harían parte de una misma banda. Pues, en los tres hurtos cometidos en las últimas 24 horas, los sujetos aparentemente eran los mismos.
Conductores y habitantes hacen un llamado a las autoridades para que implementen planes de seguridad y así pueda garantizarse el trabajo y la movilidad de quienes residen en Soacha
Lea también: Balacera dejó un muerto y tres personas capturadas en medio de un robo
Para hacer una denuncia de robo siga estos pasos:
- Contacte a la Policía Nacional:Marque al 123 para comunicarte con la Policía Nacional. Este número es gratuito y está disponible las 24 horas del día.Proporcione la información básica, como su nombre, ubicación y una descripción detallada del robo.
- Presente una denuncia en la estación de policía:Vaya a la estación de policía más cercana al lugar donde ocurrió el robo. Lleve con usted cualquier documento que pueda ayudar en la investigación, como identificación personal, facturas de los artículos robados, etc.
- Proporcione información detallada:Describa los detalles del robo con la mayor precisión posible, incluyendo la fecha, hora y lugar del incidente. Proporcione descripciones de los objetos robados, incluyendo marcas, modelos y números de serie, si es posible.
- Guarde su número de caso:La policía asignará un número de caso a su denuncia. Asegúrese de anotar este número, ya que será importante para dar seguimiento a tu caso.
- Solicite una copia de la denuncia:Pida una copia de la denuncia para sus registros personales. Esta copia puede ser útil en trámites futuros.
- Reporte a la aseguradora (si aplica):Si los artículos robados estaban asegurados, notifique a su compañía de seguros lo antes posible y siga sus procedimientos para presentar una reclamación.