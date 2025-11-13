Habitantes de Soacha ya no pueden con los robos: Hurtan a 3 buses en menos de 24 horas

Nuevamente los habitantes de Soacha viven en carne propia la inseguridad al tratar de movilizarse del municipio hacia la capital. Y es que, durante las últimas 24 horas los ladrones se descararon robando buses intermunicipales en la vía que comunica al municipio con Bogotá.

Puede leer: Bogotá recupera espacios olvidados: Inauguran comercio bajo el puente de la Calle 53 con NQS

Según registran los videos de las cámaras de seguridad instaladas en los vehículos, los sujetos simulan ser pasajeros para posteriormente sacar cuchillos y amenazar puesto por puesto a quienes van en el automotor.

De acuerdo con las imágenes, los ladrones harían parte de una misma banda. Pues, en los tres hurtos cometidos en las últimas 24 horas, los sujetos aparentemente eran los mismos.

Conductores y habitantes hacen un llamado a las autoridades para que implementen planes de seguridad y así pueda garantizarse el trabajo y la movilidad de quienes residen en Soacha

Lea también: Balacera dejó un muerto y tres personas capturadas en medio de un robo

Para hacer una denuncia de robo siga estos pasos: