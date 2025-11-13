Balacera dejó un muerto y tres personas capturadas en medio de un robo

Intervención de la Policía en medio de un robo en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá. (Foto: captura de video Noticias Caracol 13 de noviembre de 2025)

Balacera en localidad de San Cristóbal en medio de un robo

En el barrio Buenos Aires de Bogotá, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en la calle 1 con carrera 3ra sur, en donde los habitantes del sector alertaron a las autoridades luego de escuchar varios disparos y aseguraron que un grupo de personas en esta zona estarían robando a un hombre, al que agredieron con arma blanca.

Según conoció el Ojo de la Noche, en el momento en el que intentaron huir, llegaron los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, para atender el caso.

Balacera en el sur de Bogotá terminó con un hombre muerto

Al sitio llegaron una gran cantidad de cuadrantes de San Cristóbal para atender la emergencia y al rodear toda la zona, fue que se desataron los disparos.

Los uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de tres personas, que serían como los señalaron de robar.

De acuerdo con el Ojo de la Noche, los habitantes del sector también intentaron tomar justicia por mano propia contra los presuntos ladrones.

Según uno de los testigos consultados por el noticiero, “la comunidad estaba lista para lincharlos y le pegaron a un policía equivocadamente”.

El hombre que resultó lesionado, presuntamente la víctima del robo, fue trasladado por la Policía hasta un centro médico, en donde por la gravedad de las heridas murió.

“Unas personas son lesionadas por arma cortopunzante, las cuales son trasladadas a centro asistencial, en donde lamentablemente una de las personas fallece”, confirmó al noticiero el teniente coronel Fredy Muñoz, oficial de Inspección de la Policía Nacional.

Por su parte los tres capturados fueron trasladados a la a Unidad de Reacción Inmediata de Paloquemao en donde están siendo judicializados por homicidio.