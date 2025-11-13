Bogotá recupera espacios olvidados: Inauguran comercio bajo el puente de la Calle 53 con NQS

Bogotá es una ciudad llena de rincones que guardan arte, cultura e historias por descubrir. Precisamente, una de las iniciativas de la Alcaldía Mayor busca recuperar aquellos espacios que durante años permanecieron en el olvido, como las zonas ubicadas bajo los puentes vehiculares.

Puede leer: Grave accidente en el norte de Bogotá dejó dos personas heridas tras el volcamiento de un camión al estrellarse con una tractomula

Anteriormente, el espacio ubicado bajo el puente vehicular en la Calle 53 con NQS era foco de arrojo de residuos, basuras, inseguridad e insalubridad. Razón por la cual, bajo la iniciativa 'Puentes que unen’ liderada por la Defensoría del Espacio Público, se realizó todo un trabajo de transformación para darle un nuevo aire a la localidad.

De acuerdo con la entidad, con este proyecto se pretende transformar los bajo puentes de la ciudad en espacios públicos destinados a la seguridad, la convivencia ciudadana y el aprovechamiento económico con servicio a los ciudadanos.

El Bajo Puente, Centro Artístico Cultural de la Calle 53, genera 7 empleos directos, promueve la activación productiva con dos locales comerciales en funcionamiento, aporta a la consolidación de una red comunitaria activa y a la apropiación positiva del espacio público con la programación mensual de actividades culturales, artísticas y pedagógicas.

Puede leer: Sobrino del conductor linchado en Bogotá, reveló sorprendente versión que cambiaría el giro de los hechos

Cabe destacar que, la iniciativa, apunta a recuperar y renovar un total de 17 espacios de este tipo. El primero fue el bajo puente de la Calle 45 con NQS, renovado con urbanismo táctico y servicio de baños públicos; ahora, el de la Calle 53, por el mismo corredor vial, se convierte en el segundo de esta primer etapa.