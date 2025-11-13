Sobrino del conductor linchado en Bogotá, reveló sorprendente versión que cambiaría el giro de los hechos

El linchamiento y posterior muerte de un conductor de camioneta en la noche del martes 11 de noviembre por parte de motociclistas en el sector de El Tintal, localidad de Kennedy, ha causado consternación en la comunidad por la crueldad de los hechos.

Lo que se ha podido conocer de acuerdo con la Policía de Bogotá y por videos filtrados en redes sociales, es que el conductor del carro quien fue identificado como Mauricio Cendales Parra, atropelló varios motorizados repetitivamente e incluso, trató de arrollar a policías en plena vía.

Esto causó la desmedida irá de alrededor de 200 motociclistas quienes lo persiguieron y lograron detenerlo, para posteriormente sacarlo del vehículo a la fuerza y golpearlo hasta quitarle la vida.

El hombre fue llevado a un centro médico, pero lamentablemente llegó sin signos vitales. Debido a la actitud que tuvo Mauricio Cendales Parra, los mismos motociclistas señalaron que se encontraba en estado de embriaguez, sin embargo, el sobrino del conductor del campero dio declaraciones para Caracol Radio que dejaron más incertidumbre de lo sucedido.

Según el familiar de Cendales, su tío no estaba borracho, asegurando que estaba pasando por una etapa de agresividad producto por el consumo de alguna sustancia. Incluso aseveró que tenía tratamiento médico.

“Nosotros estamos consternados porque, la verdad, todo lo que dicen los medios es que él estaba borracho y él no estaba borracho, él estaba pasando en este momento por una etapa de agresividad, debido a que al parecer le dieron sustancias, droga, él iba drogado”, expresó el hombre para el medio anteriormente citado quien agregó:

“Él venía en un tratamiento, a él se le estaba administrando una droga por parte de médicos, se le estaba dando tratamiento porque él tenía unos negocios en Chapinero. Allá se maneja mucho el estrés, entonces él estaba pasando por unas etapas donde él no actuaba a veces muy bien; él inclusive ya había estado internado hace un año”.

Es importante señalar que la Policía está realizando las investigaciones pertinentes, para esclarecer los hechos y dar con los responsables que ocasionaron la muerte del conductor