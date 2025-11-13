Grave accidente en el norte de Bogotá dejó dos personas heridas tras el volcamiento de un camión al estrellarse con una tractomula

Accidente entre camión y tractocamión en Usaquén. (Fotos: Captura de pantalla video @Bogotatransito 13 de noviembre de 2025)

Este jueves, 13 de de noviembre, se registró un grave accidente en el norte de Bogotá. En el siniestro estuvieron involucrados un camión y una tractomula que dejó a dos personas heridas. Al lugar llegaron ambulancias que valoraron a las dos personas lesionadas para luego trasladarlas a centros asistenciales.

El hecho se registró sobre las 4:39 de la mañana en la calle 183 con carrera 16, en la localidad de Usaquén, en sentido occidente–oriente.

Accidente dejó dos personas heridas en Usaquén

Según se conoció de manera preliminar, las dos personas resultaron heridas tras el choque entre los dos vehículos pesados, uno de ellos quedó atravesado en la vía y casi volcado.

En .las imágenes que se conocen a través de X, antes Twitter, de la cuenta de BogotáTránsito, se observa el camión casi volcado y montado en el separador de la vía.

Además, al ser dos vehículos de gran tamaño han generado el cierre total del ese tramo de la vía. Por el momento, una grúa adelanta las labores de levantamiento y retiro de los automotores siniestrados, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para determinar qué fue lo que causó el accidente.

En la zona se generaron complicaciones en la movilidad del sector, ya que durante las primeras horas de la mañana son numerosos conductores los que se desplazaban hacia el oriente de la ciudad.

Por el momento, las autoridades recomienda tomar rutas alternas y conducir con precaución, especialmente en zonas donde el tránsito de vehículos de carga es frecuente.