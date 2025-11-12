Se conoce la identidad del conductor de la camioneta que fue linchado por moteros en Bogotá

Se conoce la identidad del conductor de camioneta linchando. (Foto: Captura de video @NoticiasBta 11 de noviembre de 2025)

En las últimas horas se conoció el brutal caso de justicia por mano propia que se registró en Bogotá, luego que el conductor de una camioneta que habría golpeado a dos moteros e hubiera escapado del sitio, habría provocado que decenas de motociclistas lo persiguieran, lo detuvieran y terminaran linchando en el sector del Tintal, al suroccidente de la capital del país.

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, confirmó que serán buscados los motociclistas involucrados en el hecho para que sean individualizados.

Detalles del caso del conductor de camioneta linchado en Bogotá

“Aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta este lugar a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero color azul, el cual desde la avenida carrera 68 con las Américas venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados", indicó el comandante operativo.

Además, el oficial aseguró que “en estos momentos la Policía Nacional está verificando todas las cámaras del sistema TransMilenio, de la Policía Nacional y de los conjuntos residenciales con el fin de determinar las placas e identificación de las personas que participaron en esa agresión colectiva a este ciudadano”.

Las autoridades revelaron el nombre del conductor de la camioneta que fue linchado por motociclistas este 11 de noviembre, que fue identificado como Mauricio Cendales Parra, de 35 años.

El recorrido del campero terminó entre los barrios Castilla y Tabakú, cuando también arrolló un carrito de comidas rápidas antes de detenerse. Ahí fue donde se desató la agresión de los cerca de 200 motociclistas.

Por ahora, se está a la espera del dictamen del Instituto Medicina Legal para que se confirme si efectivamente el conductor estaba en estado de embriaguez