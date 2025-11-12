Policía Nacional anunció la búsqueda de los motociclistas que participaron en el linchamiento de conductor de camioneta

La Policía Nacional anunció la búsqueda de los motociclistas que participaron en el linchamiento del conductor de una camioneta que habría atropellado inicialmente a dos moteros en Bogotá. El hecho se registró en la noche de este martes, 11 de noviembre en el sur de la capital del país.

Al parecer, el conductor de la camioneta habría golpeado a dos moteros y se habría escapado del sitio, lo que provocó que decenas de motociclistas lo persiguieran, lo detuvieran y terminaran linchando.

También le puede interesar: Brutal: Cerca de 200 motociclistas lincharon al conductor de una camioneta que habría escapado al atropellar a dos moteros

Policía Nacional busca a los moteros involucrados en el linchamiento de conductor de camioneta

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, confirmó que serán buscados los motociclistas involucrados en el hecho para que sean individualizados.

“Desafortunadamente me permito informar un lamentable hecho sucedido aquí en el sector del Tintal de la localidad de Kennedy. Aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta este lugar a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero color azul, el cual desde la avenida carrera 68 con las Américas venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados", dijo.

Además, indicó que “durante ese trayecto también fue afectado un funcionario de la Policía Nacional que se desplazaba en motocicleta institucional, quien también se sumó a esa persecución para evitar más incidentes de tránsito, una patrulla que pasaba revista al sistema de TransMilenio”.

El comandante indicó que “las personas agredieron de manera simultánea a esta persona a la cual fue necesario trasladarla hasta la Clínica de Occidente, debido a los politraumatismo, esta persona fallece”.

El oficial aseguró que “en estos momentos la Policía Nacional está verificando todas las cámaras del sistema TransMilenio, de la Policía Nacional y de los conjuntos residenciales con el fin de determinar las placas e identificación de las personas que participaron en esa agresión colectiva a este ciudadano”.