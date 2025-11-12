Rescatan a 20 colombianos que fueron víctimas de trata de personas con falsas ofertas laborales en Camboya

La embajada señala que se trata de una estrategia peligrosa promovida por redes de tráfico de personas.

Las autoridades de Camboya lograron el rescate de 20 ciudadanos colombianos que habían caído en manos de redes criminales dedicadas a la trata de personas,, tras ser engañados con falsas ofertas laborales en el sudeste asiático. La operación fue posible gracias a una alerta enviada a través de la aplicación LibertApp, desarrollada por Migración Colombia.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, informó que el grupo de víctimas, en su mayoría originarias de Bogotá, fue contactado por supuestas agencias que les prometieron empleos en plataformas digitales legales en Camboya, con salarios de hasta mil dólares mensuales. Sin embargo, al llegar al país fueron despojados de sus pasaportes y teléfonos celulares, quedando incomunicados y bajo control de los delincuentes.

Rescatan a 20 colombianos víctimas de trata laboral en Camboya gracias a la app LibertApp

El operativo se activó luego de que una de las víctimas lograra ocultar un teléfono móvil y contactar a su esposa en Colombia. Ella, tras recibir la recomendación de un conocido, le sugirió descargar LibertApp, una herramienta que permite reportar situaciones de trata de personas o explotación en el extranjero.

Gracias a esta comunicación, el afectado envió su ubicación en tiempo real, lo que permitió al Grupo de Investigación de Policía Judicial de Migración Colombia coordinar con las autoridades de Camboya y establecer el lugar exacto donde se encontraban los connacionales retenidos. Posteriormente, se activaron los canales de cooperación internacional que facilitaron el rescate y su posterior traslado a un sitio seguro.

Según Migración Colombia, este caso evidencia cómo las redes internacionales de trata continúan utilizando ofertas de empleo falsas para captar personas vulnerables. Los delincuentes suelen ofrecer contratos atractivos y gestionar los viajes, pero una vez las víctimas llegan al destino, las someten a explotación laboral o a condiciones de trabajo forzoso.

La directora Arriero destacó que “LibertApp ha demostrado ser una herramienta que salva vidas”, e hizo un llamado a los colombianos a verificar cualquier propuesta laboral internacional antes de viajar. “Detrás de muchas promesas atractivas se esconden redes criminales dedicadas a la trata de personas, y nuestra prioridad es proteger la vida y la libertad de los ciudadanos”, enfatizó.

Migración Colombia reiteró su compromiso con la lucha contra la trata de personas y recordó que LibertApp está disponible de manera gratuita para denunciar situaciones de riesgo y solicitar ayuda inmediata desde cualquier parte del mundo.