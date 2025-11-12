Nuevos detalles de los motociclistas que lincharon y asesinaron a conductor en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá avanza en la identificación de los responsables del linchamiento y asesinato de un conductor ocurrido la noche del martes 11 de noviembre en el sur de la capital. El hecho, que ha generado gran indignación ciudadana, involucró a cerca de 200 motociclistas que persiguieron y atacaron brutalmente a Mauricio Cendales Parra, de aproximadamente 39 años, luego de que presuntamente atropellara a un motero en la avenida carrera 68 con las Américas.

Las autoridades confirmaron que cuentan con nuevos videos provenientes de cámaras de seguridad, grabaciones de vecinos y redes sociales, los cuales están siendo analizados cuadro a cuadro por un equipo especializado de inteligencia. Según las fuentes, al menos diez presuntos agresores ya están siendo individualizados gracias a las imágenes recopiladas.

Videos revelan brutal ataque contra conductor linchado por moteros en el sur de Bogotá

Entre los videos revelados por Noticias Caracol, se observa a un hombre con camiseta blanca golpeando violentamente al conductor, que yace casi desnudo e inmóvil en el suelo. En la misma grabación aparece otro sujeto con casco blanco que patea a la víctima incluso frente a la presencia de uniformados que intentaban dispersar a la multitud. Otras tomas muestran a un individuo con chaqueta y gorra oscuras atacando el vehículo azul donde se movilizaba Cendales, escupiéndolo y golpeándolo con lo que parece ser un cinturón.

En otro registro, un hombre con chaqueta negra con franjas doradas arremete contra la camioneta mientras el conductor permanece inconsciente en el pavimento. Los videos, entregados por vecinos y difundidos en redes, se convirtieron en las principales pruebas del caso. En ellos se ve cómo decenas de motociclistas rodean el vehículo, lo golpean con piedras, palos y cascos, hasta dejar al conductor sin vida. En el lugar, la Policía halló fragmentos de vidrio, viseras de cascos y ladrillos utilizados durante el ataque.

En total, los investigadores analizan más de 20 grabaciones que registran distintos ángulos del hecho. Cada fragmento está siendo revisado segundo a segundo para establecer la identidad de los agresores y determinar el grado de participación de al menos siete personas más.

De acuerdo con el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, la persecución comenzó luego de que el conductor de la camioneta azul atropellara a un motociclista en la carrera 68 con avenida de las Américas y huyera del lugar. La persecución se extendió por varios kilómetros hasta el sector del Tintal, en la localidad de Kennedy, donde fue finalmente alcanzado.

“Desafortunadamente, debo informar un lamentable hecho sucedido aquí en el sector del Tintal. Aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta este lugar a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero color azul, el cual venía realizando maniobras peligrosas y afectando la movilidad”, señaló el oficial.

El conductor fue trasladado por uniformados a la Clínica de Occidente, donde los médicos confirmaron su muerte a causa de múltiples traumatismos. La camioneta fue inmovilizada para su análisis por parte de peritos judiciales. Según el reporte, durante la persecución participaron más de 200 motocicletas y una patrulla de la Policía que intentó interceptar al vehículo cerca del Portal de las Américas.

Reacción del alcalde Carlos Fernando Galán

El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó los hechos y pidió que el caso sea esclarecido cuanto antes. “Esperamos tener luces pronto sobre la investigación, pero en todo caso nada justifica un linchamiento. Cuando una persona comete una infracción o incluso un delito, en este país hay una justicia que debe actuar, no la justicia por mano propia”, manifestó el mandatario.

Galán subrayó que estos actos de violencia ciudadana pueden generar una espiral de injusticia y caos. “Cualquier cosa que ocurra debe ser manejada por las instancias institucionales y legales, no por la multitud”, insistió, reiterando el compromiso de su administración con la investigación de los hechos.

Por ahora, las autoridades continúan revisando las cámaras de seguridad del sistema TransMilenio, los registros de conjuntos residenciales del sector y las imágenes captadas por los propios motociclistas durante la persecución. El objetivo es identificar las placas de los vehículos y determinar el papel de cada participante.

Asimismo, se investiga el comportamiento del conductor antes del ataque. Según testigos, Cendales habría atropellado a varios motociclistas mientras intentaba huir tras el primer accidente. Los peritos buscan establecer si el hombre presentaba alguna alteración emocional o médica que explicara su reacción o si simplemente intentó escapar del lugar de los hechos.

Investigación en curso

El caso ha encendido el debate sobre el aumento de la violencia colectiva y la justicia por mano propia en la capital. Voces expertas advierten que estos episodios reflejan una creciente desconfianza hacia las instituciones y un preocupante deterioro de la convivencia ciudadana.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que continuará con el análisis técnico de las grabaciones y que solicitará a la Fiscalía General de la Nación emitir órdenes de captura contra los principales responsables una vez sean plenamente identificados.

Mientras tanto, familiares de la víctima piden justicia y respeto por la memoria de Mauricio Cendales Parra, cuya muerte ha conmocionado a la opinión pública y reabierto la discusión sobre los límites entre la indignación ciudadana y el cumplimiento de la ley.