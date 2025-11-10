“Lo perdono”: padre de niños entre la vida y la muerte conmueve al país tras accidente en Bogotá

Foto de la captura del taxista acusado de arrollar a once personas en estado de embriaguez en Bogotá.

Lo que comenzó como una noche tranquila en el barrio La Sierra, al sur de Bogotá, terminó convirtiéndose en una profunda tragedia que mantiene en angustia a toda una familia y ha generado conmoción en la comunidad. Un accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado involucró a un conductor en estado de embriaguez que perdió el control de un taxi y atropelló a once personas, entre ellas cuatro menores de edad. Dos de ellos, Estefanía y Martín, permanecen entre la vida y la muerte, con diagnóstico de muerte cerebral.

Para leer: Taxista atropelló a 11 personas en San Cristóbal entre las que hay cuatro niños: el conductor estaría borracho

El siniestro tuvo lugar cerca de las 7:39 de la noche en la calle 47 Sur con carrera 6 este, una zona residencial donde varias familias se encontraban en el andén conversando y caminando. Según el reporte de la Policía de Tránsito, el taxista, un hombre de 56 años, presentaba grado II de embriaguez al momento del accidente. El vehículo descendía por una pendiente cuando el conductor perdió el control, arrollando a las personas que se encontraban en la vía y estrellándose finalmente contra un establecimiento comercial.

Padre de niños en estado crítico tras accidente en Bogotá lanza mensaje que estremece al país

El impacto fue tan fuerte que tres menores quedaron atrapados bajo el taxi y dos adultos resultaron aprisionados frente al local. Vecinos y familiares corrieron al lugar para intentar auxiliar a los heridos mientras llegaban los organismos de emergencia.

Entre las víctimas se encuentran cuatro niños de 4 meses, 7, 12 y 15 años, además de varios adultos entre 22 y 40 años. Los menores más afectados, Martín (7 años) y Estefanía (15 años), sufrieron trauma craneoencefálico severo y fueron trasladados con urgencia al Hospital La Victoria, donde permanecen bajo pronóstico reservado. Otros heridos fueron remitidos a la Clínica Santa Clara, donde también se atienden a algunos de los adultos lesionados.

El conmovedor mensaje del padre

La tragedia ha dejado imágenes y testimonios profundamente conmovedores. Jorge Arturo, padre de Estefanía y Martín, habló con Noticias Caracol, donde compartió el doloroso parte médico que recibió de los doctores. Con voz quebrada relató que, debido a la gravedad de las lesiones, “no nos dieron esperanza de vida de los dos niños porque es muy riesgoso”.

Sin embargo, lo que más conmovió al país fue su decisión de perdonar al conductor, aun en medio del dolor.“Yo lo perdono al hombre, pero que le caiga el peso de la ley, porque acaba de destruir la vida de dos niños por ser inconsciente”, expresó.

Con los ojos llenos de lágrimas, agregó:“No tiene presentación, no me hallo porque yo los dejé bien… yo a mis hijos los amaba, los amo y los adoro. Pero si es de Dios todopoderoso que no estén más con nosotros, se los entrego. En algún momento nos vamos a encontrar.”

Su mensaje se convirtió en un llamado directo a la conciencia ciudadana sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.“Miren las consecuencias. Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted.”

El testimonio de la familia

La tía de los menores, Heidy Miranda, también relató el momento en que la madre de los niños llegó al lugar del accidente.“Ella recibe la llamada, llega y comienza a sacar a sus hijos de debajo del taxi”, dijo con evidente dolor.

Miranda confirmó que los dos menores se encuentran en estado de muerte cerebral y que otra integrante joven de la familia espera ser sometida a cirugías en rodilla, cadera y brazos.“Estamos esperando que Dios obre en esta familia y la llene de fortaleza”, expresó.

Respuesta de las autoridades

El coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, informó que el conductor fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía URI de Molinos. Se le imputarán lesiones personales y conducción en estado de embriaguez, delitos que podrían agravarse debido al estado crítico de las víctimas.

El taxi fue inmovilizado, mientras la comunidad exige una sanción ejemplar y medidas más estrictas para prevenir tragedias similares.

Comunidad en vigilia

Amigos, familiares y vecinos permanecen en vigilia a las afueras de los centros médicos, aferrándose a una esperanza que parece desvanecerse con el paso de las horas. Entre oraciones, llanto y silencio, todos comparten un mismo clamor: justicia.

La tragedia de La Sierra recuerda una verdad dolorosa: mezclar alcohol y volante puede destruir vidas en segundos. Hoy, una familia lucha por no desmoronarse, mientras un barrio entero acompaña, espera y pide un milagro.