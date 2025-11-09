Barristas de Millonarios colapsaron la Autopista Sur en Bogotá para enterrar a uno de sus ‘parceros’

Históricamente Millonarios se ha caracterizado por ser uno de los clubes más seguidos del FPC, siendo su hinchada una de las más grandes del país con millones de seguidores, no solo en Colombia, también en el resto del globo. Es tal la pasión por el equipo ‘embajador’ que, recientemente, la caravana fúnebre de uno de sus hinchas colapsó una importante arteria vial en Bogotá.

Aunque los dirigidos por Hernán Torres tuvieron una temporada para el olvido en este 2025, sus fanáticos no dejaron de alentar en ningún momento, llenando gran parte del Nemesio Camacho El Campín en los partidos de local; y yendo a alentarlos en otras plazas del territorio nacional; demostrando las creencias y sabidurías del mundo del barrismo social, en el que se alienta en las malas y en las buenas, y que esto se hacen hasta el cajón.

Precisamente la muerte de uno de los seguidores del ‘azul’, reunió a cientos de sus amigos y familiares, quienes hicieron una gigantesca caravana en la Autopista Sur de la capital colombiana el pasado 7 de noviembre; encuentro que se hizo en cercanías del cementerio El Apogeo, que generó una ola de comentarios en contra de este encuentro.

“Esas caravanas de ñeros se tienen que prohibir”, “De paso también le pueden poner los santos óleos al equipo azul”, “De razón ese trancón”, “Me da fastidio que se ha vuelto muy común esto”, “Falta de cultura”, y “Me parece el colmo que ocupen toda una vía principal para un entierro”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe acotar que esta semana el ‘ballet azul’ dio a conocer el fallecimiento de uno de sus más queridos trabajadores, que llevaba varios años entregado a su labor como kinesiólogo: “Millonarios FC lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Villamil, quien por muchos años se desempeñó como kinesiólogo del equipo profesional. Elevamos nuestras oraciones por su alma y enviamos fortaleza para su familia. QEPD”, expresó el equipo en un comunicado.