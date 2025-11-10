Crisis diplomática por foto con IA: Petro llama a consultas a embajador en Estados Unidos

Una foto generada con inteligencia artificial ha desatado una fuerte polémica diplomática entre Colombia y Estados Unidos. La fotografía, revelada por la revista Cambio, fue tomada el 21 de octubre en la Oficina Oval durante una reunión del presidente Donald Trump con senadores del Partido Republicano. En la imagen se ve un documento y, junto a él, una ilustración creada con IA que muestra al presidente Gustavo Petro y al mandatario venezolano Nicolás Maduro, ambos vestidos con el overol naranja usado por los prisioneros en cárceles de Estados Unidos.

Según la revista, la imagen aparece en una carpeta que contiene un texto titulado la “Doctrina Trump”, que presuntamente plantearía una estrategia política y judicial orientada a llevar a Petro a la cárcel. El documento también incluiría afirmaciones graves sobre el origen de su gobierno. Uno de los párrafos divulgados por Cambio sostiene: “El Gobierno de Colombia ha sido tomado por Gustavo Petro, quien fue elegido con el apoyo de los carteles de la droga. Es necesario implementar la Doctrina Trump en Colombia y el Hemisferio Occidental”.

Petro llama a consultas a embajador en EE. UU. por polémica imagen creada con IA

A raíz de esta revelación, el presidente Gustavo Petro ordenó llamar a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. El mandatario confirmó la decisión a través de su cuenta en X, donde expresó: “Esto es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana”. Petro exigió respuestas sobre por qué su imagen fue asociada a una representación de preso en una página oficial vinculada a la Casa Blanca, señalando que esto afecta la dignidad del país.

El documento hallado en la carpeta azul también contiene una lista de cinco acciones que supuestamente serían necesarias para implementar la mencionada doctrina. Entre ellas se incluyen: designar a ciertos carteles como organizaciones terroristas, imponer sanciones selectivas contra Petro, su familia y aliados, y desarrollar medidas para “combatir actividades corruptas y antiestadounidenses”. Estas propuestas serían discutidas dentro de un marco político conservador que ha tomado fuerza en sectores del Congreso estadounidense.

En la parte inferior del documento aparece el membrete del senador de Ohio, Bernie Moreno, lo que sugiere que habría sido él quien llevó el texto a la Casa Blanca. En la fotografía también se identifican a los senadores Lindsey Graham y Mike Lee, además de altos asesores de la administración Trump, quienes sostienen la carpeta durante una conversación informal.