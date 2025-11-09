“No le interesa gobernar a Colombia, sino reencarnarse en Bolívar”: Dicen por propuesta de Petro de una nueva Gran Colombia

El presidente Gustavo Petro propuso reconstruir la Gran Colombia por los continuos ataques que adelanta Estados Unidos a las narcolanchas en el Caribe, en medio su discurso en el marco de la Cumbre CELAC–Unión Europea que se realiza en Santa Marta. Sin embargo, este domingo publicó un nuevo mensaje en el que incluyó un mapa de lo que sería la unión de varios países, lo que generó una ola de reacciones.

El mandatario de los colombiano escribió a través de sus redes sociales que se trataría de una confederación de Naciones soberanas.

Ola de reacciones a la propuesta de Petro de crear una nueva Gran Colombia como sueño de Bolívar

A través de su cuenta de X, antes Twitter, publicó un mensaje a través del cual reposteó un mapa publicado por la cuenta de Historia de Colombia en el que se mostraba el mapa de 1819.

“Le propongo a los pueblos que habitan en este territorio demarcado en 1819, realizar a través del poder constituyente y el acuerdo entre gobiernos, la reconstrucción de esta idea qué hoy sería una confederación de Naciones soberanas: la idea de Bolívar de una Gran Colombia, con parlamento común y presidencia colegiada como lo hace la Unión Europea", escribió el presidente como parte de su propuesta.

La propuesta generó que decenas de personas comentaran su publicaciones, en donde se leen comentarios de todo tipo.

“Ya no le interesa gobernar a Colombia, sino reencarnarse en Bolívar. Su sueño no es resolver los problemas del presente, sino fundirse con el mito: “la Gran Colombia”, el “poder constituyente”, la “unidad de los pueblos”. Pero esa obsesión por trascender revela su mayor fracaso: un presidente que no puede con su país quiere refundar un continente. Mientras Colombia se derrumba, él juega a ser profeta. Y como todo mesías político, prefiere el delirio de la posteridad al peso de la realidad", “Concéntrese en Colombia 2025 y no en 1819... Deje de creerse Bolivar”, “Cierto, la integración regional siempre ha sido una deuda histórica. La propuesta de una confederación de naciones soberanas honra la visión de Bolívar y reconoce que los desafíos del siglo XXI, crisis climática, migración, economía y seguridad, no se resuelven de manera aislada”, “Incluso con esto podríamos ser hasta parecidos a la Unión Europea y una moneda robusta y fuerte. Una economía próspera donde todos fuéramos un sur global mucho más democrático” y “La Gran Colombia duró una década y se deshizo por distancia, egoísmo regional y debilidad institucional. Bolívar (centralista) vs. Santander (federalista). La UE lleva más de 70 años porque construyó integración económica y política real antes de soñar con una bandera común”.