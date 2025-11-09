Fuga de 14 detenidos en la estación de Barrios Unidos, donde está el único capturado del caso de estudiante de Los Andes

Este domingo, 9 de noviembre, se registró la fuga de 14 detenidos de la estación de Barrios Unidos en donde permanece detenido Juan Carlos Suárez Ortiz, el único detenido por el homicidio tras una brutal golpiza de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes. Según las primeras versiones, de los 14 detenidos 5 resultaron heridos y 4 lograron escapar.

Durante el motín que generaron los detenidos se desató un tiroteo, por parte de los uniformados que estaban de guardia.

Fuga en estación de Barrios Unidos dejó 5 detenidos heridos y 4 fugados

Según reveló Noticias Caracol, los lesionados presentan heridas leves, por lo que fueron trasladados a centros asistenciales. Luego del hecho se adelanta el conteo de todos los reclusos.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, reveló que “se encontraban los custodios entregándole la comida a las personas privadas de la libertad y generándoles el aseo rutinario. Estas personas se avalanchan contra los dos custodios, tratan de intimidarlos con armas blancas y generan una fuga masiva”.

Luego, el oficial indicó que eran “más de 14 personas. Otro uniformado al ver esto, que se encontraban en la guardia ve que todas estas personas vienen en forma violenta en contra de él. Saca su arma de dotación, para salvar su propia vida y en legítima defensa, la acciona, producto de esto alcanza a impactar a cinco personas”.

El comandante confirmó que todos los heridos “están fuera de peligro, se encuentran en establecimiento médico siendo atendidos. Pero, así mismo 4 se alcanzan a escapar”.

Por ahora, se confirmó que Suárez, el único detenido por el caso del estudiante de Los Andes no participó de esta fuga y que permanece en la estación.