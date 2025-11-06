Se conoce la razón por la que Juan Carlos Suárez habría agredido brutalmente al estudiante de Los Andes

Este jueves, 6 de noviembre, se adelanta la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de Homicidio Agravado, que tiene una pena que va entre los 40 y 50 años de cárcel.

El asesinato a golpes de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, sigue conmocionando a Bogotáy al país entero. El joven, de 20 años, fue atacado en la madrugada del 31 de octubre en el sector de Chapinero, localidad de Barrios Unidos, en medio de una violenta agresión que fue perpetrada por dos hombres, uno de ellos Juan Carlos Suárez, quien fue capturado y está siendo judicializado.

“Agresión desmedida y cobarde”: Fiscal del caso por actuación de Juan Carlos Suárez

Según los testigos que logró contactar la Fiscalía indicó que uno de ellos reveló que: “observa cuando llegó un chico de tez blanca, contextura atlética musculoso que tenía un disfraz, la cara pintada de rojo con negro, determina que es un personaje denominado Darth Maul, no llevaba camisa, tenía una especie de canguro y esta persona le da un golpe en la nuca al chico disfrazado de Tyler Durden, el chico grita. Se acerca una persona de tez morena que llevaba un disfraz azul y esta persona dice que es un personaje que es Kitana, de la serie Mortal Kombat, junto con otra chica vestida de color negro, empiezan a gritar al chico que venía disfrazado de Tyler Durden ‘ahí tiene para que siga acosando’, al observar esta agresión se corre a un lado con sus amigas. Mi amiga le pregunta a la chica de color negro que venía con el chico calvo, que llevaba el rostro pintado de rojo, qué había sucedido y le dijo que el chico disfrazado por Tayler Durden estaba acosando mujeres“.

Luego siguió contando que “el chico cara pintada de rojo se regresa hacia donde estaban las amigas, que se encontraban en la acera y les dice ‘será que lo persigo. Aliéntenme’. La amiga le dice ‘no que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más’. El chico de cara pintada de rojo en ese momento sale corriendo hacia la 15, donde se encontraba el chico disfrazado de Tayler junto con su amigo de camisa blanca y cuando iba en la mitad de la calle. El señor A. saca su teléfono y empieza a grabar y hace zoom para poder observar desde la distancia, observa que el chico de cara pintada de rojo, los aborda y le da un puño al chico disfrazado de Tayler Durden y pierde el equilibrio y cae al suelo”.

Con el relato la Fiscalía busca que el juez ordene medida de aseguramiento a Juan Carlos Suárez, ya que considera que es una medida acorde a los hechos.