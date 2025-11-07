Defensa de Juan Carlos Suárez aseguró que “nadie dijo que los golpes fueron graves”

Este viernes, 7 de noviembre, continuó la audiencia en la que se define la medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de Homicidio Agravado, que tiene una pena que va entre los 40 y 50 años de cárcel. La defensa tuvo el espacio para poder manifestar su posición.

El abogado de Suárez Ortiz aseguró que ninguno de los testigos presentes dijo que los golpes fueron graves.

Defensa pide que Juan Carlos Suárez no sea enviado a la cárcel y que los golpes no fueron graves

“En el video claramente puede calcularse, percibirse racionalmente el impacto y la cantidad de golpes. El impago ¿por qué? porque si se compara con el contenido de las entrevistas nunca se dice, por ejemplo, por parte de los testigos que los golpes fueron graves, que los golpes, estoy hablando del señor calvo pintado su rostro de rojo, e incluso se llega a declarar, como hará la defensa, que los golpes no eran duros y los testigos llegan a decir también que lo golpeaban. Ahora bien, claro, esta persona falleció, entonces, la pregunta es ¿realmente está acreditado en el dictamen médico legal que concluye que el deceso se produjo como consecuencia de la golpiza?“, dijo el abogado defensor suplente.

Además, agregó que “llegar con es premisa: muerte producto de golpiza, como premisa mayor y luego llegar a decir que dos sujetos golpean a la víctima, conclusión, los dos sujetos son responsables de la muerte porque los dos golpearon”.

Según el defensor, “a premisa menor está mal construida porque tiene la Fiscalía que decir, no en abstracto, cómo la persona que estaban son camisa, el calvo pintado de rojo, esa persona impactó la integridad física y la vida de la víctima y cómo la otra persona, que no se hizo mención aquí expresamente, impacta a la víctima”.

Además, la defensa indicó que Juan Carlos Suárez fue el mejor Icfes en el 2014 de su colegio y que por esta razón está estudiando en la Universidad de Los Andes por el programa Ser Pilo Paga. Que actualmente trabaja en un call center y que es parte vitar de la economía de su hogar, ya que vive con su madre y abuela en el sur de la ciudad.