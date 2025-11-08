Se conocen detalles inéditos del segundo presunto agresor del estudiante de Los Andes que sigue prófugo de la justicia

Este viernes, 7 de noviembre, nuevamente fue aplazada la audiencia en la que se define la medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, primer capturado y quien fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de Homicidio Agravado, que tiene una pena que va entre los 40 y 50 años de cárcel. Mientras que Ricardo González, presunto segundo agresor sigue prófugo de la justicia.

El brutal asesinato a golpes de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes luego de salir de una fiesta de Halloween, sigue conmocionando a Bogotá y al país. El joven, de 20 años, recibió fuertes golpes en la cabeza por dos hombres, hechos que se registraron en la madrugada del 31 de octubre en el sector de Chapinero, localidad de Barrios Unidos.

También le puede interesar: Conocido de Ricardo González reveló lo que le contó sobre el ataque al estudiante de Los Andes

Revelan detalles inéditos de la vida de Ricardo González, presunto segundo agresor del estudiante de Los Andes

De acuerdo con la documentación a al que tuvo acceso la unidad investigativa de El Tiempo, Ricardo González, quien llevaba en la cabeza unas orejas de conejo al momento de atacar a Moreno, fue militar y estuvo adscrito al Distrito número 51, en el batallón de las Américas con calle 58, en la capital del país.

Según el dosier, González llegó a Bogotá a inicios de 2022, después de estar radicado en el barrio Las Gaviotas de Cartagena, en donde trabajó como guarda de vigilancia.

Además, que ya las autoridades localizaron la casa en la que estaba habitando antes de desaparecer. De hecho, se asegura que frecuentaba el apartamento 101 de un conjunto residencial en la localidad de San Cristóbal.

Por ahora se espera que con esta información, si no se entrega ante las autoridades de manera voluntaria, la Policía y agentes del CTI desplegarán un operativo para su captura.

Cabe recordar que el próximo miércoles,12 de noviembre, a las 9 de la mañana está programada la continuación de la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez.

Testimonio de un conocido del segundo presunto agresor de Jaime Esteban Moreno

Noticias Caracol entrevistó a un conocido de Ricardo González, quien reveló detalles de lo que pasó el último día que fue visto en San Victorino, en donde trabajaba en un puesto de perros.

“Llegó como a las 9:30 de la mañana. Me contó que había tenido un problema, que tuvo una reacción, que se agarró a pelear. Tenía raspado el codo y los dedos también”, dijo el conocido de González, a quien se le protegió su identidad.

Además, según el conocido, González no tenía conocimiento de que el estudiante Jaime Esteban Moreno, al que habría golpeado brutalmente, había muerto.

“El no sabía. Sí dijo que lo había dejado golpeado, que había sido una golpiza muy dura, pero no sabía que el muchacho había fallecido, porque el vino a cumplir con su horario”, agregó el conocido.