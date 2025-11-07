Conocido de Ricardo González reveló lo que le contó sobre el ataque al estudiante de Los Andes

El asesinato a golpes de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes luego de salir de una fiesta de Halloween, sigue conmocionando a Bogotá y al país. El joven, de 20 años, fue golpeado brutalmente en la madrugada del 31 de octubre en el sector de Chapinero, localidad de Barrios Unidos, por dos hombres, uno de ellos Juan Carlos Suárez, quien fue capturado y está siendo judicializado y Ricardo González, quien está prófugo de la justicia.

En las últimas horas se reveló el testimonio de un conocido de González, quien habló de lo que le contó sobre la brutal pelea.

Se conoce el testimonio de un conocido del segundo presunto agresor de Jaime Esteban Moreno

Noticias Caracol entrevistó al conocido de Ricardo González, el segundo presunto agresor del estudiante de Los Andes.

“Llegó como a las 9:30 de la mañana. Me contó que había tenido un problema, que tuvo una reacción, que se agarró a pelear. Tenía raspado el codo y los dedos también”, dijo el conocido de González, a quien se le protegió la identidad por orden del juez.

Además, el mismo medio indicó que cuando llegó a San Victorino, en donde trabajaba en un puesto de perros calientes, no tenía conocimiento de que el estudiante Jaime Esteban Moreno había muerto.

“El no sabía. Sí dijo que lo había dejado golpeado, que había sido una golpiza muy dura, pero no sabía que el muchacho había fallecido, porque el vino a cumplir con su horario”, agregó el conocido.

Según el noticiero, el conocido agregó que “él no llegó borracho ni nada, llegó normal, amanecido como llega uno. Él me comentó la pelea, pero no me comentó que se había muerto el muchacho, él estaba inocente Malo malo se vino a enterar ya por la tarde, cuando le dijeron las noticias”.

A González ese sábado, 1 de noviembre, sobre la 12 del mediodía cerró el puesto de perros y se le ve corriendo por el sector. “Se había ido porque la familia lo había llamado, que le iban a poner un puesto. Renunció de una vez”.