Juan Carlos Suárez, procesado como coautor del homicidio de Jaime Esteban Moreno, no aceptó los cargos

El asesinato a golpes de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, sigue conmocionando a Bogotá y al país. La violenta agresión que terminó con su vida ocurrió sobre las 3 de la madrugada del 31 de octubre en el sector de Chapinero, localidad de Barrios Unidos. Este miércoles, 5 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Luego de más de 5 horas de audiencia, Juan Carlos Suarez luego de tener una reunión privada con su abogado defensor, no aceptó cargos de homicidio agravado como coautor del asesinato de Jaime Esteban Moreno.

Fiscalía pide más de 40 años de cárcel para Juan Carlos Suárez como coautor de la muerte de Juan Esteban Moreno

Durante la audiencia de formulación e imputación de cargos, la fiscal, que se vio en más de una oportunidad insegura y enredada, finalmente le imputó el delito de homicidio agravado en calidad de coautor.

La delegada del ente acusador reveló evidencias que ubican a Juan Carlos Suárez en el lugar y hora de los hechos, y lo deja como presunto responsable del asesinato de Jaime Esteban.

En la audiencia la fiscal reveló el estado en el que quedó Jaime Esteban: “La víctima se trata de un paciente masculino de 20 años que fue remitido secundario por agresión, trauma craneoencefálico severo, por agresión física de un tercero. Se le brindó la información al padre del paciente sobre la gravedad del cuadro clínico que presentaba, se señaló que tenía un pronóstico reservado y una alta probabilidad de mortalidad”, según la epicrisis del hospital.

El juez 37 Penal del Circuito de Bogotá avaló la imputación y al preguntarle a Suárez si aceptaba los cargos, este dijo que no. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se realizará este jueves 6 de noviembre a las 9:00 a.m.