Grave accidente de tránsito en Bogotá: una camioneta se salió de la vía y terminó contra un árbol

La movilidad en Bogotá se ve comprometida por un grave accidente de tránsito en la localidad de Teusaquillo, en donde una camioneta fue la protagonista de un grave siniestro vial. Las imágenes compartidas por este accidente de tránsito dejan ver la magnitud del siniestro vial, ya que la camioneta se salió de la vía y terminó impactando contra un árbol.

Según se ha reportado en redes sociales, el accidente se presentó en la Carrera 50 con Calle 44, en sentido sur - norte. En este lugar, según las primeras hipótesis, una camioneta se salió del carril, colisionó contra el separador de la Calle 50 y terminó estrellado de frente contra un árbol.

Desde la Secretaría de Tránsito de Bogotá informaron que hay personas lesionadas producto de este accidente de tránsito, por lo que varias ambulancias fueron enviadas al lugar. De igual forma, la Carrera 50 se encuentra cerrada en este sector mientras se atiende la emergencia y mientras las autoridades se aseguran de que sea seguro transitar por el lugar.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá también acude a la zona para determinar si hay peligro de incendio a causa del accidente de tránsito, teniendo en cuenta que los líquidos del vehículo se regaron en el pasto tras accidente de tránsito y varios de estos son inflamables.

Finalmente, las autoridades le recuerdan a los conductores de Bogotá que, sin importar el tipo de vehículo, con el fin de prevenir accidentes en la capital del país es de suma importancia manejar con precaución, siguiendo las normas de tránsito y respetando los límites de velocidad en todas las vías de la ciudad.