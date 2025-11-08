Evacuaron a reconocido centro comercial en Chía por falsa alarma de explosivos

La tarde de este miércoles se vivió un momento de tensión en el municipio de Chía, Cundinamarca, luego de que las autoridades ordenaran la evacuación preventiva del centro comercial Fontanar, tras la detección inicial de posibles trazas de material explosivo en una de sus tiendas. El gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, informó que la situación se originó durante una inspección rutinaria en el almacén Falabella, donde los caninos especializados de la Policía Metropolitana de la Sabana identificaron partículas sospechosas.

Lea también:“Todo el que recoja firmas por De La Espriella será priorizado en nuestro gobierno para recibir atención psicológica”: Daniel Quintero

Según explicó el mandatario, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de eventos. “De acuerdo con el reporte de la Policía, durante una visita rutinaria realizada en el punto comercial, los caninos detectaron posibles trazas de material explosivo. De manera preventiva, se adelantó la evacuación del centro comercial mientras se realizaban las labores de verificación y control para garantizar la seguridad de los visitantes y el personal”, señaló Rey.

Chía: evacúan centro comercial por sospecha de explosivos; autoridades aclaran situación

La evacuación fue ejecutada de manera ordenada por los equipos de seguridad privada, en coordinación con la Fuerza Pública. Durante varios minutos, los usuarios y trabajadores permanecieron fuera del establecimiento mientras unidades antiexplosivos y técnicos especializados inspeccionaban el lugar y su entorno inmediato.

Horas más tarde, la tienda Falabella se pronunció a través de sus canales oficiales, aclarando la situación y enviando un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. “Queremos confirmar que, tras la verificación de las autoridades y nuestro equipo de seguridad, no existe ninguna situación de riesgo en nuestra tienda del centro comercial Fontanar. La alerta se trató de un error, y actualmente estamos operando con normalidad”, comunicó la compañía.

Finalmente, el gobernador Jorge Emilio Rey informó la conclusión del procedimiento, indicando que, tras nuevas pruebas y protocolos de reconfirmación, se descartó por completo la presencia de explosivos o artefactos peligrosos. “Una vez completada la inspección detallada, las autoridades descartaron cualquier tipo de amenaza. La normalidad fue restablecida y se permitió el regreso seguro de visitantes y trabajadores a sus actividades habituales”, puntualizó.

El incidente deja en evidencia la importancia de los protocolos preventivos y la capacidad de respuesta coordinada entre el sector privado y las autoridades, en un contexto donde la seguridad ciudadana continúa siendo una prioridad para la región.