Protestas en la calle 26 hoy en Bogotá: así va la manifestación de trabajadores de la Dian

Protestas de trabajadores de la Dian en la calle 26

En las últimas horas, se registró una nueva manifestación en Bogotá protagonizada por trabajadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que está generando consecuencias en el tráfico del occidente de la capital, específicamente en la calle 26.

De acuerdo con el reporte más reciente del sistema de transporte público TransMilenio, las dificultades en sus servicios persisten y solo en lo que va de estas manifestaciones más de 15.000 ciudadanos han resultado afectaciones.

“Continúa retorno para ruta Dual K86 en Portal Dorado (sin operar Aeropuerto) y ruta alimentadora 16-14, suspendida temporalmente”, indicó TransMilenio en su reporte actualizado a las 12:47 de la tarde.

No obstante, las condiciones de movilidad tuvieron una mejora sustancial sobre la 1:30 de la tarde. De hecho, TransMilenio indicó que fueron suspendidos los desvíos de sus buses.

“Retoman su recorrido habitual las rutas TransMiZonal, cancelados desvíos. Operación normal para componentes troncal y zonal en el corredor de la calle 26″, indicó TransMilenio sobre la 1:35 p.m.

En efecto, la Secretaría de Movilidad también confirmó a través de sus canales oficiales que los manifestantes que se estaban ubicando en la calle 26, a la altura de la avenida Cali, se dispersaron después de hacer una marcha que se había extendido por varias horas.

Reportan enorme trancón en el sur de Bogotá

Las protestas que se llevaron a cabo en la calle 26 no fueron el único evento de orden público que se presentó en las últimas horas en Bogotá.

“Se presenta caravana fúnebre en el corredor de la Autopista Sur con carrera 62, en sentido Oriente - Occidente. Se registra tráfico lento sobre la calzada mixta”, sostuvo la Secretaría de Movilidad a través de su cuenta oficial en la red social X.