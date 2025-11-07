Revelan el último rastro de Ricardo González segundo presunto agresor del estudiante de Los Andes

El caso del asesinato a golpes de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes al salir de una fiesta de Halloween, sigue conmocionando a Bogotá y al país entero con el paso de las horas. El joven, de 20 años, fue agredido brutalmente en la madrugada del 31 de octubre en el sector de Chapinero, localidad de Barrios Unidos, por dos hombres, uno de ellos Juan Carlos Suárez, quien fue capturado y está siendo judicializado y Ricardo González, quien está prófugo de la justicia.

En las últimas horas se revelaron imágenes de cámaras de seguridad de San Victorino, en donde se le observó a González y según se conoció a varios de sus conocidos les habría comentado lo que habría pasado durante esa noche después de una fiesta de Halloween.

Noticias Caracol reveló las imágenes de las cámaras de seguridad en donde se le observa caminando a Ricardo González, quien el viernes 31 de octubre, un día después del brutal ataque, habría ido a trabajar.

De acuerdo con la información conocida por el noticiero, González le habría contado lo que había sucedido a varios conocidos.

Además, el noticiero reveló otro video, captado por alguno de los testigos del hecho en el que se escuchan las súplicas de Jaime Esteban en el momento en el que fue alcanzado por Juan Carlos Suárez y lo estaba agrediendo.

Este jueves inició la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de Homicidio Agravado, que tiene una pena que va entre los 40 y 50 años de cárcel; sin embargo, se definirá este viernes 7 de noviembre.

¿Por qué agredieron a Jaime Esteban Moreno después de la fiesta de Halloween?

Según los testigos que logró contactar la Fiscalía, uno de ellos reveló que: “observa cuando llegó un chico de tez blanca, contextura atlética musculoso que tenía un disfraz, la cara pintada de rojo con negro, determina que es un personaje denominado Darth Maul, no llevaba camisa, tenía una especie de canguro y esta persona le da un golpe en la nuca al chico disfrazado de Tyler Durden, el chico grita. Se acerca una persona de tez morena que llevaba un disfraz azul y esta persona dice que es un personaje que es Kitana, de la serie Mortal Kombat, junto con otra chica vestida de color negro, empiezan a gritar al chico que venía disfrazado de Tyler Durden ‘ahí tiene para que siga acosando’, al observar esta agresión se corre a un lado con sus amigas. Mi amiga le pregunta a la chica de color negro que venía con el chico calvo, que llevaba el rostro pintado de rojo, qué había sucedido y le dijo que el chico disfrazado por Tayler Durden estaba acosando mujeres“.

Sin embargo, la Fiscalía indicó que no existen evidencias de que este hecho se haya registrado y que fue una “agresión desmedida y cobarde”.