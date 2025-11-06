Juez definirá si envía a la cárcel a Juan Carlos Suárez como presunto responsable del homicidio en Halloween del estudiante de Los Andes

El asesinato a golpes de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, sigue conmocionando a Bogotá y al país entero. El joven, de 20 años, fue atacado en la madrugada del 31 de octubre en el sector de Chapinero, localidad de Barrios Unidos, en medio de una violenta agresión que fue perpetrada por dos hombres, uno de ellos Juan Carlos Suárez, quien fue capturado y está siendo judicializado.

Este miércoles 5 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos ante un juez de control de garantías de Suárez, donde la Fiscalía General de la Nación presentó los elementos materiales probatorios que lo vinculan como presunto agresor y coautor del crimen.

Juez definirá si envía a la cárcel a Juan Carlos Suárez por el homicidio del estudiante de Los Andes

Este jueves, 6 de noviembre, se adelanta la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, en la que luego de las intervenciones de las partes intervinientes el juez definirá si Suárez debe ser privado de la libertad mientras se adelanta el proceso en su contra.

En la audiencia de imputación de cargos la fiscal reveló el estado en el que quedó Jaime Esteban: “La víctima se trata de un paciente masculino de 20 años que fue remitido secundario por agresión, trauma craneoencefálico severo, por agresión física de un tercero. Se le brindó la información al padre del paciente sobre la gravedad del cuadro clínico que presentaba, se señaló que tenía un pronóstico reservado y una alta probabilidad de mortalidad”, según la epicrisis del hospital.

El delito de homicidio agravado tiene sanciones previstas, según los artículos 103 y 104 del Código Penal, que contemplan penas de entre 40 y 50 años de prisión para quienes sean hallados culpables.