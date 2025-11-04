Embargos masivos en Bogotá: más de 25 mil ciudadanos sancionados por incumplir normas de convivencia

En las últimas horas, la Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció una contundente medida contra la morosidad en el pago de sanciones por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Más de 25 mil ciudadanos de la capital fueron objeto de embargos de cuentas bancarias, billeteras digitales y bienes por mantener deudas pendientes con la administración distrital.

Según explicó Luis Fernando Granados, director de cobro de la entidad, las sanciones corresponden a diversas faltas cometidas en el espacio público que afectan la seguridad y la armonía ciudadana. Entre las conductas más frecuentes se encuentran portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas; evadir el pago del pasaje en el transporte público; irrespetar o desacatar a la autoridad policial; y consumir o vender sustancias psicoactivas en inmediaciones de colegios o parques.

Multas de convivencia dejan a más de 25 mil ciudadanos bogotanos con bienes embargados

“El llamado a todos estos ciudadanos es que agenden una cita presencial para conocer el estado de su deuda y ponerse al día con la ciudad”, indicó el funcionario, quien además recordó que el proceso de cobro se realiza de forma transparente y con todas las garantías legales.

Las personas sancionadas recibirán notificaciones oficiales a través de mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) y correo electrónico desde la cuenta cobrohacienda@shd.gov.co, canales dispuestos por la entidad para informar el avance de cada caso.

No obstante, la Secretaría de Hacienda advirtió que estas comunicaciones tienen un carácter exclusivamente informativo, por lo que no solicitan pagos inmediatos, consignaciones bancarias ni transferencias por aplicaciones o billeteras digitales. Ante cualquier duda o posible intento de fraude, los ciudadanos pueden verificar la autenticidad de la información a través de los canales oficiales en el portal www.haciendabogota.gov.co.

Con esta acción, la Alcaldía busca fortalecer la cultura del cumplimiento y promover una mayor responsabilidad ciudadana, recordando que los recursos recaudados por concepto de multas se destinan a programas sociales, mantenimiento del espacio público y mejoras en la seguridad de los barrios.

El Distrito reiteró su invitación a los bogotanos para que revisen su situación y eviten nuevas medidas de embargo o cobro coactivo. “La mejor manera de contribuir con la ciudad es cumpliendo con las normas y poniéndose al día con sus obligaciones”, concluyó Granados.