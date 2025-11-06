De horror: capturan a hombre que amenazaba con apuñalar mujeres en Transmilenio si no le daban dinero de limosna

En redes sociales circula un video que ha generado preocupación entre los usuarios de TransMilenio en Bogotá. En las imágenes, grabadas el pasado 2 de noviembre en la estación El Dorado, se observa a un hombre que, según la denuncia ciudadana, se dedica a amenazar a mujeres con un cuchillo para exigirles dinero. En el video también se aprecia el momento en el que una patrullera de la Policía interviene y recoge el arma blanca del piso mientras el sujeto permanece en el lugar.

Para leer: Embargos masivos en Bogotá: más de 25 mil ciudadanos sancionados por incumplir normas de convivencia

De acuerdo con el reporte enviado, el hombre habría intimidado a varias usuarias diciéndoles que las apuñalaría si no accedían a entregarle dinero o limosna. La situación ha reavivado el debate sobre la seguridad en el sistema de transporte masivo, especialmente en estaciones con alto flujo de pasajeros.

Alerta en TransMilenio: hombre habría intimidado a usuarias para exigir dinero

En medio de la discusión pública, el contexto de seguridad en TransMilenio se ha convertido en un tema prioritario. Durante 2024, las autoridades han reportado avances y desafíos en materia de hurto y comportamiento delictivo dentro del sistema. Según cifras oficiales, el hurto de celulares en Bogotá registró una disminución del 42%, con 1.206 capturas en flagrancia, de las cuales 448 correspondieron específicamente al robo de teléfonos móviles.

Sin embargo, aún existen estaciones que se mantienen como puntos críticos. Entre ellas, la estación Avenida Jiménez en la Troncal Caracas registró 85 hurtos, seguida por Ricaurte en la Troncal Carrera 30, con 84 casos. Otras zonas como el Portal del Tunal también presentaron cifras relevantes, alcanzando 57 reportes de hurto durante el año.

En cuanto a los robos dentro de los buses, en 2025 se han contabilizado 111 casos, lo que representa un aumento del 14% en comparación con el año anterior. En estos incidentes se han logrado 30 capturas, y las modalidades predominantes continúan siendo el atraco directo y el cosquilleo, una técnica que aprovecha las aglomeraciones para sustraer objetos personales sin que la víctima lo note de inmediato.

A nivel general, las autoridades destacan que en 2024 se realizaron 24.574 capturas en Bogotá y que la percepción de inseguridad tuvo una reducción del 7%, aunque ciudadanos advierten que la sensación cambia cuando se trata de ambientes cerrados y congestionados como los buses y estaciones de TransMilenio.

Los usuarios insisten en que se requiere mayor presencia policial, controles preventivos y acciones que permitan garantizar la seguridad especialmente de mujeres en horas pico y estaciones de alta circulación.