Giro en el caso de supuesto enfrentamiento de intolerancia entre conductores en el que uno murió

Pelea en Bogotá terminó con un hombre muerto. (Foto: captura de video de Colombia Oscura, 3 de noviembre 2025)

Giro en el caso de supuesta pelea entre conductores en una vía de Engativá

El pasado martes, 4 de noviembre, se conoció un supuesto caso de intolerancia en donde inicialmente se indicó que dos hombres se habría cerrado en sus vehículos cuando coincidieron en una vía en Bogotá, que enfurecidos se bajaron de los carros, se agarraron a golpes y uno sacó un arma de fogueo para intimidar al otro, pero este se defendió sacando un arma de verdad y le disparó.

Las imágenes del hecho, que sucedió el domingo 2 de noviembre, rodaron rápidamente a través de las redes sociales, en las que se observa el enfrentamiento y el momento en el que el hombre que murió recibió el disparo.

Enfrentamiento entre conductores en Engativá no habría sido por intolerancia

Sin embargo, El Tiempo conoció una versión que le daría un sorpresivo giro a la investigación y que sería entregada a las autoridades, lo que permitiría esclarecer lo que realmente pasó.

La víctima fue identificada como Leonevar Abril Puentes, de 32 años, quien resultó ser un empresario reconocido en la zona de Engativá por tener discotecas, que estarían muy cerca del lugar de su muerte.

Aunque inicialmente se indicó que se trató de un caso de intolerancia entre conductores, en el que se terminaron disparando, uno un arma de fogueo y el otro un arma de fuego, y que dejó en el suelo a Abril Puentes. Ahora tiene una versión diferente.

El mismo medio aseguró que conoció otra versión de los hechos la cual indica que el asesinato no fue un caso de intolerancia, sino que sería un caso en el que se involucra a una banda de prestamistas y extorsionistas que opera en la localidad de Engativá.

El presunto asesino sería miembro de esta banda y que le estaría realizando seguimientos y amenazas a Leonevar Abril.

“Este grupo de personas estaban siguiendo a Leonevar desde hace semanas. El domingo lo encontraron para cobrarle una deuda de 2 millones”, indicó una fuente allegada al caso al diario.