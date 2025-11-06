Prófugo del caso Jaime Esteban Moreno, asesinado en Halloween, habría escapado a Venezuela

Hombre que habría golpeado mortalmente a Jaime Esteban Moreno. (Foto: Captura de pantalla / Tomada de X @whoisjuandc 4 de noviembre 2025)

El segundo hombre que habría participado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, y que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad agrediéndolo violentamente en la madrugada del 31 de octubre en el sector de Chapinero, localidad de Barrios Unidos, sigue prófugo de la justicia. Hasta el momento solo hay un capturado, Juan Carlos Suárez, quien en las audiencias concentradas no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

En las últimas horas se conoció que este hombre habría escapado y habría salido del país con destino al país vecino de Venezuela.

Segundo hombre que participó en homicidio de estudiante de Los Andes habría salido del país

El abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, Camilo Rincón, habló en Recap Blu sobre el proceso judicial de este caso, se refirió al segundo hombre que aparece en los diferentes videos y en los que se observa cómo participó en la golpiza que terminó con la vida del estudiante de ingeniería de sistemas de Los Andes.

Con el paso de las horas se logró establecer que este segundo hombre fue identificado como Ricardo Rafael González, quien tenía en la noche de Halloween unas orejas negras de conejo, que tiene doble nacionalidad: colombo-venezolana.

Por esto último, el abogado indicó que existe la posibilidad de que se haya escapado al vecino país de Venezuela, para evadir a la justicia.

Según Noticias Caracol, la Fiscalía emitirá la orden de captura en contra de González, de 22 años, quien sería oriundo de Cartagena y que trabajaba vendiendo perros calientes en el centro de Bogotá y que el jueves pasado habría llamado a su jefe para renunciar.