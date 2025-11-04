Ciudad de la furia: Hombres se enfrentaron a tiros luego de cerrarse en una vía, uno resultó muerto

Pelea en Bogotá terminó con un hombre muerto. (Foto: captura de video de Colombia Oscura, 3 de noviembre 2025)

En las últimas horas se conoció un caso de intolerancia en donde dos hombres se cerraron en sus vehículos cuando coincidieron en una vía en Bogotá. Ambos enfurecidos se bajaron de los carros, se agarraron a golpes y uno sacó un arma de fogueo para intimidar al otro. Sin embargo, uno de ellos sí tenía un arma de fuego, la sacó y le disparó al otro dejándolo mal herido, quien luego murió.

El conductor que disparó se escapó del lugar y ahora las autoridades están tras su rastro con ayuda de las cámaras de seguridad.

Conductor murió luego de enfrentarse con otro que lo habría cerrado en una vía en Bogotá

El hecho se registró en la madrugada de este lunes, 3 de noviembre, en el barrio Engativá Pueblo, en donde los conductores en un hecho de total intolerancia terminó en el homicidio de Leonebar Abril Puentes.

De acuerdo con Blu Radio, las versiones iniciales que entregó la Policía Metropolitana de Bogotá, todo comenzó cuando dos conductores se cruzaron en la vía y, presuntamente, se cerraron mutuamente con sus vehículos y sin llegar a estrellarse, se enfrentaron inicialmente con insultos y golpes.

Testigos revelaron que uno de los conductores llevaba un arma traumática o de fogueo, que sacó para intimidar al otro, pero le salió mal, porque el otro hombre sí tenía un arma de fuego con la que le disparó.

Durante el enfrentamiento estaba presente la pareja del conductor que resultó herido y otros hombres que también participaron del enfrentamiento. Aunque varios de los presentes intentaron auxiliarlo y lograron trasladarlo hasta un centro asistencial, el hombre finalmente murió.

A través de las redes sociales se conoció el momento exacto en el que se dieron los disparos y cuando la víctima quedó tendida en el suelo.